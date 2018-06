Gears of War hat erwartungsgemäß eine große Rolle auf Microsofts E3-Konferenz eingenommen. The Coalition hat mehrere neue Titel offiziell angekündigt!

Den Anfang machte Gears Pop, ein Mobile-Ableger der bekannten Actionreihe. Das Spin-Off soll im kommenden Jahr 2019 erscheinen.

Weiter ging es - entsprechende Gerüchte gab es im Vorfeld des Events - mit Gears Tactics. Dabei handelt es sich um einen rundenbasierten Strategie-Ableger für den PC, der zwölf Jahre vor dem ersten Gears spielt.

Und dann war da noch die Ankündigung, auf die Serien-Fans am meisten gewartet haben: Auch Gears of War 5 ist in der Mache und wird das bislang größte und ambitionierteste Spiel der Reihe. Kate wird dabei der Hauptcharakter sein, wie in einem ersten Trailer offenbart wurde. Das Spiel erscheint im kommenden Jahr 2019.