Wir haben für euch einen Überblick der besten Gaming-Headsets und unserer Testsieger zusammengestellt. Mit diesem Vergleich könnt ihr nun selbst feststellen, welches Headset euren Wünschen am nächsten kommt. Denn egal ob an PC, PS4, Xbox One, Tablet oder Smartphone: Ein gutes Headset gehört zum guten Ton beim Zocken. Doch die Vielfalt ist nahezu unüberschaubar. Analog oder USB, Stereo oder Surround, preiswert oder teuer – wir helfen euch bei der Entscheidung.

Wie die Einleitung bereits verrät, konzentrieren wir uns auf die Headsets, die wir in den vergangenen Monaten in unserer Redaktion testen konnten. Daher sind einige Klassiker wie das Astro A40/A50, HyperX Cloud II oder das beyerdynamic MMX300 nicht in der Aufstellung vertreten, schlicht, weil wir sie seinerzeit nicht getestet haben. An Qualität mangelt es aber dennoch nicht. Wir haben die unserer Meinung nach besten Exemplare unter bestimmten Gesichtspunkten wie Klang, Komfort und Preis herausgesucht.

Roccat Renga – das Schnäppchen-Headset

Plattform: PC, Konsolen, mobile Geräte

Anschluss: 3,5-mm-Klinke

Preis: ca. 39,99 Euro

Bei preisgünstigen Headsets muss man sehr oft Abstriche hinsichtlich Verarbeitung und Klang machen, nicht so beim Roccat Renga. Das mit 210 g ultraleichte und komfortable Headset liefert sehr ordentlichen Stereoklang an allen Plattformen und auch das ausklappbare Mikrofon kann mit solider Sprachübertragung überzeugen. Somit entpuppt sich das Renga als gutes und günstiges Allround-Headset für den kleineren Geldbeutel, zumal ein 2,5 m langes Kabel, Y-Weiche und Kabelbedienteil zum Lieferumfang gehören.

>> Test zum Roccat Renga

HyperX Cloud Stinger – der Preis-Leistungs-Sieger

Plattform: PC, Konsolen, mobile Geräte

Anschluss: 3,5-mm-Klinke

Preis: ca. 59,99 Euro

Offiziell für die Nutzung an PC und PS4 vorgesehen, kann es dank analogen Anschlusses auch an allen anderen Quellen mit 3,5-mm-Audioklinke genutzt werden. Das erfreulich preiswerte Headset glänzt mit gutem Tragekomfort dank leichter Konstruktion, verfügt über ein sehr gutes Mikrofon mit klarer Sprachübertragung und einen für die Preisklasse erfreulich guten und kräftigen Stereosound. Wer ein durch und durch gelungenes Allround-Headset sucht, macht mit dem Stinger wenig falsch.

>> Test zum HyperX Cloud Stinger

Sound BlasterX H5 - Bequemlichkeit in Stereo

Plattform: PC, Konsolen, mobile Geräte

Anschluss: 3,5-mm-Klinke

Preis: ca. 89,99 Euro

Wer vornehmlich an Konsolen zockt, bekommt mit dem Sound BlasterX H5 eine etwa 30 Euro günstigere Alternative zum Sound BlasterX H7 (siehe Folgeseite), die im Großen und Ganzen baugleich ist, aber auf USB-Anschluss und Surround-Sound verzichtet. Das H5 liefert überzeugenden Stereoklang bei extrem hohem Tragekomfort und verfügt zudem über ein Kabelbedienteil. Das Mikrofon gehört zwar nicht zur Spitzenklasse, ist fürs Zocken dank sauberer Sprachübertragung aber allemal ausreichend.

>> Test zum Sound BlasterX H5

HyperX CloudX Pro – überzeugender Lieferumfang

Plattform: PC, Konsolen, mobile Geräte

Anschluss: 3,5-mm-Klinke

Preis: ca. 99,99 Euro

Das HyperX CloudX Pro ist zwar mit voller Lizenz für die Xbox One ausgestattet, kann aber dank universellen 3,5-mm-Klinkenanschlusses auch an allen anderen Plattformen problemlos genutzt werden. Das Headset punktet mit sehr guter Verarbeitung und tollem Lieferumfang, der eine Tasche, Adapter und sogar austauschbare Ohrpolster (Velours oder Kunstleder) umfasst. Auch sonst gibt es keine nennenswerten Mängel. Das abnehmbare Mikrofon liefert klare Sprachübertragung, der Stereo-Sound ist an allen Geräten kraftvoll und ausgewogen. Vor allem überzeugt die Transparenz, selbst wenn viele Klangquellen aktiv sind. Ein etwas teureres, aber durch und durch gelungenes Headset für alle Quellen.

>> Test zum HyperX CloudX Pro