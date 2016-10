Montags und Donnerstags sind wir mit GamesweltLIVE abends für euch da und streamen live aus unserem Studio. Hier findet ihr den Sendeplan und alle Infos zu unserem Live-Programm.

*** Link direkt zum Stream auf twitch.tv ***

Eigentlich sollte heute Abend unser Felix erneut auf großes Trucker-Abenteuer gehen, leider ist er spontan beruflich verhindert. Wir haben aber keine Kosten und Mühen gescheut, einen guten Ersatz für ihn zu finden: Dennis a.k.a. HerrDekay. Ab 18 Uhr wird er mit euch gemeinsam über die Highways dieser Welt rasen und dafür sorgen, dass die Frachten dort ankommen, wo sie benötigt werden.

GamesweltLIVE geht in eine neue Phase. In den vergangenen Wochen überarbeiteten wir unser Konzept mit Hilfe eures Feedbacks, um euch in Zukunft ein noch interaktiveres, spannenderes und interessanteres Live-Erlebnis zu bieten.

Das ist GamesweltLIVE!

Wir senden Montags und Donnerstags zwischen 17:00 und 21:00 live aus unserem Studio auf gwlive.de. Unser neues Konzept legt den Schwerpunkt gleichermaßen auf unterhaltsame Gameplay-Sitzungen zu den interessantesten und neuesten Spielen sowie interessante Talks rund um unser Lieblingshobby.

Wir werden selbstverständlich weiterhin viel für euch, mit euch und gegen euch spielen, aber wir möchten gleichzeitig auch den informativen Aspekt von Gameswelt nicht außer Acht lassen. Deswegen möchten wir während des Streams wichtige Themen aus der Welt der Videospiele und andere Themen, die euch interessieren, mit Beiträgen, Gesprächsrunden oder Interviews behandeln. Natürlich werden wir regelmäßig Gäste einladen, mit ihnen quatschen und zocken. Ihr könnt euch auf spannenden Besuch in den kommenden Wochen freuen.

Das gibt es im August bei GamesweltLIVE:

(klicken zum Vergrößern)



Wir lockern den Sendeplan auf. Anstatt, wie in der Vergangenheit, stoisch einem festen Rahmen zu folgen, reagieren wir nun spontaner auf das, was ihr bevorzugt. Dementsprechend werden für den jeweiligen Tag zwar Themen festgelegt, damit ihr eine Ahnung habt, was passieren wird, doch füllen wir den Abend bei GamesweltLIVE nun flexibler. Zudem können wir auch an weiteren Wochentagen streamen, sofern wir eine interessante Chance erhalten, euch einen Gast oder eine exklusive Anspielsitzung zu präsentieren. Wir erhoffen uns einen noch regeren Austausch mit der Community und die Entstehung unterhaltsamer Formate. Wie ihr sicherlich wisst, kann live alles passieren!