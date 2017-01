Jeden Montag sind wir mit GamesweltLIVE abends für euch da und streamen live aus unserem Studio. Hier findet ihr den Sendeplan und alle Infos zu unserem Live-Programm.

In den vergangenen Wochen überarbeiteten wir erneut unser Konzept, um euch in Zukunft ein noch interaktiveres, spannenderes und interessanteres Live-Erlebnis zu bieten. Ab dem 16. Januar werden wir euch jeden Montag ab 17:00 Uhr auf unserem Twitch-Kanal begrüßen und euch Auf Würfels Schneide, den dummen Donnerstag, Nerd Attack LIVE sowie Super Nerd Attack präsentieren. Der Donnerstag als zusätzlicher Stream-Tag wird ab diesem Jahr entfallen.



Selbstverständlich wird es weiterhin zusätzliche Streams geben, sofern sich für uns die Möglichkeit bietet, euch ein spannendes Thema oder einen besonderen Gast zu präsentieren. Der Montag bleibt in jedem Fall als fester Sendetag bestehen. Sollte es außerplanmäßige Sendungen geben, erfahrt ihr das sowohl hier sowie auf Twitch und Twitter.

Wir senden Montags zwischen 17:00 und 21:00 live aus unserem Studio auf gwlive.de. Unser neues Konzept legt den Schwerpunkt gleichermaßen auf unterhaltsame Gameplay-Sitzungen zu den interessantesten und neuesten Spielen sowie interessante Talks rund um unser Lieblingshobby. Unter dieser News findet ihr ein Highlight-Video aus dem Jahre 2016, welches euch einen guten Eindruck vermittelt, was bei GamesweltLIVE alles passieren kann.