2016 ist vorbei. Nun ist es Zeit, in die Zukunft zu blicken: Was bringt 2017? Tolle Spiele, neue Hardware und hoffentlich weniger Bullshit. Statt gute Vorsätze zu fassen, hat die Gameswelt-Redaktion ihren ganz persönlichen Wunschzettel fürs kommende Jahr geschrieben. Und was wünscht ihr euch für die nächsten 365 Tage?

Sven “switchert” 2017

Nachdem Nintendo mit der Wii U keinen wahren Kassenschlager zur aktuellen Konsolengeneration hat beitragen können, soll mit der Switch alles anders werden. Ich bin gespannt und seit Kurzem wissen wir endlich mehr. Auch wenn ich nicht gehypt bin, sieht das Konzept interessant aus. Jedoch glaube ich nicht daran, dass die Switch den 3DS ablösen wird. Ich wünsche mir allerdings, dass die Switch nicht nur Aufwärmkost spendiert bekommt, sondern dass Nintendo endlich mutiger wird und vielleicht die eine oder andere neue Marke ins Rennen schickt. Aber egal womit die Switch (hoffentlich) im März in den Handel kommt, ein Exemplar wandert zu mir!

Kuro wünscht sich Gelassenheit und Liebe

Mehr als coole neue Spiele, tolle neue Hardware oder spannende Innovationen wünsche ich mir eigentlich nur eins: Gelassenheit. Die Gaming-Community wird immer aggressiver. Übelste Beleidigungen und Drohungen fluten die Foren, wenn Spiel X verschoben wird oder Erwartungen enttäuscht werden. Stellenweise erleben wir Hexenjagden gegen alles und jeden. Das muss aufhören! Nehmt das alles nicht so ernst, es geht um Unterhaltung. Videospiele sollen unser Leben angenehmer gestalten. Niemand sollte deswegen Leid erleben. Egal, ob diese Person in Shooter XY nicht so gut ist oder ein Entwickler ein Produkt abliefert, das einen bestimmten Geschmack nicht trifft. Leute, verdammt noch mal: Es ist 2017! Wir sollten im Kopf viel weiter sein.

Robin will 60 fps – bedingungslos.

Müssen wir uns 2017 noch immer damit begnügen, dass einige Titel auf der Konsole und dem PC nicht konstant 30 Bilder pro Sekunde schaffen? Das kann doch wirklich nicht sein. Grafikqualität ist mir nicht einmal so wichtig, ich möchte einfach nur eine flüssige Spielerfahrung. Mein großer Wunsch daher für das kommende Jahr: keine ruckelnden Spiele mehr auf den Markt werfen. Diese Diashows sind im Zeitalter von PS4 Pro und der kommenden Xbox Scorpio einfach nur unangenehm.