Das Jahr 2016 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Daher wird es Zeit, auf alle Titel des Jahres zurückzublicken und die besten Spiele 2016 zu krönen. In den nächsten Wochen habt ihr die Möglichkeit, in insgesamt 15 verschiedenen Kategorien für eure liebsten Spiele abzustimmen. Bestes Spiel, bester Shooter, bestes Action-Adventure, beste Grafik und und und... Ihr habt es in der Hand! Unter allen Stimmen verlosen wir viele Preise, die mit etwas Glück schon bald dir gehören können. Los geht's!

Ihr entscheidet mit eurer Stimme, welches Spiel in der jeweiligen Kategorie gewinnen soll. Für euch lohnt sich die Teilnahme besonders: In jeder Kategorie haben wir einen super Preis, den ihr durch eure Stimme gewinnen könnt. Zusätzlich landen alle Stimmen noch einmal in der allgemeinen Verlosung, in der es eine Vielzahl an Spielen und anderen Preisen zu gewinnen gibt. Alle Kategorien und Preise stellen euch Felix und Robin im folgenden Video vor:

Gameswelt Awards 2016 - Diese Preise könnt ihr gewinnen Auch in diesem Jahr präsentieren wir euch die Gamesswelt Awards. Und auch in diesem Jahr könnt ihr wieder tolle Preise gewinnen.

In diesem Jahr gibt es in jeder Kategorie einen von vielen tollen Preisen zu gewinnen. Selbstverständlich haben die Sponsoren des Preises keinerlei Einfluss auf das Endergebnis eurer Abstimmung - ihr allein entscheidet! Details zu den Preisen findet ihr auf der jeweiligen Abstimmungsseite. Da ihr mit jeder abgegebenen Stimme ebenfalls an der großen Gesamtverlosung teilnehmt, lohnt es sich, täglich vorbeizuschauen und an allen Votings teilzunehmen.

Achtung: Egal welchem Spiel ihr eure Stimme gebt - ihr habt immer die gleichen Gewinnchancen!

Im Folgenden seht ihr alle Kategorien. Ist eine bereits online, könnt ihr hier einfach auf den entsprechenden Link klicken, um dann eure Stimme in dieser Kategorie abzugeben:

Bestes Action-Adventure 2016

Stimm jetzt ab!



Preis: Großes Spiele-Paket von Bandai Namco

Beste Story 2016



Abstimmung startet am 30.11.2016



Preis: Oceans's 11 Soundsystem von Teufel

Bestes Strategiespiel 2016



Abstimmung startet am 02.12.2016



Preis: Titanfall 2 & Battlefield 1 Collector's Edition

Bestes Rollenspiel 2016



Abstimmung startet am 04.12.2016



Preis: Ultra HD 4K Monitor von LG

Bester DLC 2016



Abstimmung startet am 06.12.2016



Preis: World of WarCraft: Legion und Overwatch Collector's Edition

Bestes Multiplayer-Spiel 2016



Abstimmung startet am 08.12.2016



Preis: New Nintendo 3DS XL und viele Spiele von Nintendo

Bester Shooter 2016



Abstimmung startet am 10.12.2016



Preis: zwei PlayStation 4 Slim inklusive Spotify Premium

Bestes Indie-Spiel 2016



Abstimmung startet am 12.12.2016



Preis: Hardware-Paket von Razer

Beste neue Spielemarke 2016



Abstimmung startet am 13.12.2016



Preis: Dishonored 2 Collector's Edition inklusive Artbook

Bestes Sportspiel 2016



Abstimmung startet am 14.12.2016



Preis: Watch_Dogs 2 San Francisco Edition und Anno 2205 Königsedition

Bestes Spiele-Remaster 2016



Abstimmung startet am 16.12.2016



Preis: Strix GTX 1060 von Asus sowie Hardware-Paket von Logitech

Beste Grafik 2016



Abstimmung startet am 18.12.2016



Preis: QHD-Monitor von Viewsonic

Bester neuer Charakter 2016



Abstimmung startet am 19.12.2016



Preis: Hardware-Paket von Wargaming

Bestes Adventure 2016



Abstimmung startet am 20.12.2016



Preis: Gutscheine für Gamesplanet.com

Spiel des Jahres 2016

Abstimmung startet am 22.12.2016



Preis: Acer Predator 17 Gaming-Notebook

Die Siegerspiele in den jeweiligen Kategorien werden nach Abschluss der entsprechenden Abstimmung hier veröffentlicht.

Ihr wollt wissen, was für uns Gameswelt-Redakteure die Spiele des Jahres waren? Das verraten wir euch unserer eigenen Redaktions-Top-30:

Spiel des Jahres: Editors' Choice (ab 21.12.)

Die Gewinner der Preise ziehen wir nach Abschluss der Wahlen. Alle Gewinner benachrichtigen wir kurz darauf per E-Mail. Für die tollen Preise bedanken wir uns herzlich bei allen Sponsoren!

Teilnahmeschluss ist der 24.12.2016 um 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Mitarbeiter von Gameswelt sowie den beteiligten Firmen sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.