Jede Menge spannende Kategorien voller Spiele-Highlights: Es war nicht leicht, nach diesem starken Spielejahr die Besten der Besten zu finden, doch ihr habt es geschafft! Vom 27. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017 enthüllen wir an dieser Stelle nach und nach alle Sieger der Gameswelt-Awards 2016 in ihren Kategorien inklusive der Gewinner der jeweiligen Preise.

Alle Preise werden den Gewinnern bis spätestens Ende Januar zugesandt. Kurz vor dem Versand wird jeder Gewinner zusätzlich per E-Mail benachrichtigt. Glückwunsch an alle Gewinner! Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Preisen!

Beste neue Spielemarke

Ihr habt die Nase voll von Fortsetzungen altbekannter Videospielreihen? Dann dürfte euch diese Kategorie in unseren diesjährigen Gameswelt-Awards besonders gefallen haben. Welche neue Spielemarke hinterließ den besten Eindruck bei euch? Euren Stimmen nach (35,22 Prozent) gilt das vor allem für Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch. Mit etwas Abstand dahinter (14,74 Prozent) platziert sich Tom Clancy's The Division. Für eine kleine Überraschung sorgt Dead by Daylight, das den dritten Platz erobern konnte (9,16 aller Stimmen) und damit eine ganze Reihe neuer Spielemarken vom Treppchen verdrängte, über die 2016 mehr geschrieben und diskutiert wurde.

Gewinner des Preises in dieser Kategorie ist: Nicole B. aus Trier!