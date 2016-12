Erst die Ebbe, dann die Flut. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft buhlten die Publisher auch 2016 um die besten Plätze unter dem Tannenbaum. Das Jahr, das schon mit riesigen Blockbustern begonnen hatte, legte einen fantastischen Endspurt hin. Auch wenn die letzten Monate noch nicht ganz aus dem Kurzzeitgedächtnis gelöscht sind, lassen wir die letzten Monate des Jahres 2016 noch einmal Revue passieren, bevor wir in die Zukunft blicken.

Für uns Zocker geht ein aufregendes Jahr voller großer Monitormomente vorüber. Zahlreiche Jubiläen unserer Helden bescherten uns großartige Geschenke, die wir spielen durften. Im Oktober beehrte uns Lara Croft, die wohl schönste Archäologin der Welt, und feierte ihren 20. Geburtstag. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration wurde vollgestopft mit neuen Features und klassischen Skins, die uns daran erinnerten, was wir mit Lady Croft schon alles durchlebt haben. Damit sollte in diesem Jahr der letzte runde Geburtstag gebührend gefeiert worden sein.

Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft wurde natürlich noch einmal geklotzt statt gekleckert. Im vierten und letzten Quartal erschien nach langer Wartezeit Mafia III. Auch wenn Hangar 13 den Charme von New Orleans perfekt einfing, konnte der Titel nicht über einige offensichtliche Schwächen hinwegtäuschen. Quer durch die Genres hatte der Oktober für jeden etwas zu bieten. Nach einer überraschenden Ankündigung einige Monate zuvor überzeuge Civilization durch sinnvolle Neuerungen auf ganzer Linie und Battlefield 1 läutete die nächste Runde im Kampf um den besten Multiplayer-Shooter ein.

Kurz vor Ende des Monats platzten schließlich noch zwei gewaltige Bomben am selben Tag: Die offizielle Ankündigung von Red Dead Redemption 2 mit einem Gänsehaut-Trailer und die Enthüllung des wohl größten Geheimnisses der letzten zwei Jahre: Aus NX wurde Switch, sonst änderte sich ni... Ach was, eigentlich änderte sich alles. Es war einer der aufregendsten, stressigsten, aber auch schönsten Arbeitstage 2016 hier bei uns in der Gameswelt-Redaktion. Gegen Ende des Monats jedoch gab es leider auch Grund, Trübsal zu blasen, und das hatte rein gar nichts mit den nun aufziehenden Schneewolken zu tun: United Front Games, der Entwickler von Sleeping Dogs, gab seine Schließung bekannt.

Der Wonnemonat November

Im November wussten wir vor lauter Hard- und Software gar nicht, mit was wir uns zuerst befassen sollten. Beinahe ertappten wir uns dabei, wie wir uns das ausgedehnte Sommerloch zurückwünschten. Infinity Ward schickte am 4. November seinen Kämpfer gegen Battlefield 1 in den Ring. 2016 hätten die Kontrahenten nicht unterschiedlicher sein können. Der Erste Weltkrieg traf auf die ferne Zukunft. Wer es etwas gemächlicher, aber nicht weniger atmosphärisch mochte, wurde mit Dishonored 2 mit einem Titel der Spitzenklasse belohnt, der seine technischen Schwächen geschickt zu kaschieren wusste.

Der November war auch der Monat, in dem Ubisoft versuchte, Watch_Dogs 2 aus dem Schatten seines Vorgängers zu hieven. Doch das, was letztlich in erster Linie in Erinnerung blieb, war der Vagina-Skandal, um dessen Beseitigung sich Ubisoft schnell bemühte. Gegen Ende des Monats kamen schließlich Rollenspielfreunde mit Pokémon Sonne und Mond und Final Fantasy XV voll auf ihre Kosten. Währen Ersteres den Höhepunkt und das Ende der Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag der Taschenmonster markierte, fand mit Letzterem eine viel zu lange Odyssee endlich ihr Ende.

Schließlich wurden wir mit der PS4 Pro und dem Mini Nintendo Entertainment System wieder in Versuchung geführt, uns neue Hardware zuzulegen. Da war es fast schon erleichternd zu hören, dass die Blizzcon 2016 eher durch unspektakuläre Ankündigungen von sich Reden machte – trotz aller Jubiläen von Diablo und der Veranstaltung selbst.

Rosige Aussichten

Kurz vor Jahresende wurde noch einmal aus allen Rohren geschossen. Den Dezember läuteten die Game Awards 2016 und die PlayStation Experience mit einem Knall ein. Hideo Kojima stahl mit einem neuen Trailer zu Death Stranding allen die Schau. Lediglich The Last of Us: Part II schaffte es, gegenüber dem düsteren, mysteriösen Werk nicht unterzugehen.

Kurz darauf ging sicher nicht nur für Kuro ein Traum in Erfüllung. Er durfte endlich, nach sieben Jahren, das zauberhafte Meisterwerk The Last Guardian in Händen halten. Ausgerechnet eine Smartphone-App wollen wir am Ende nicht unerwähnt lassen: Der italienische Klempner hüpft nun in Super Mario Run auf iPhones und markiert damit endgültig den Punkt, an dem Nintendo im Smartphone-Zeitalter angekommen ist.

Das war das Jahr 2016. Es gab viele glückliche Momente, die uns die zahlreichen Jubiläen bescherten, aber auch viele Verschiebungen und Schließungen alter Spieleschmieden, die uns trübsinnig stimmten. Trotzdem blicken wir nach vorne, denn was 2017 und 2018 im Bereich der Videospiele auf uns zukommt, sieht nach einer rosigen Zukunft aus. Gleich im Januar werden wir sehen, ob Resident Evil 7 sich das Recht auf seinen Namen wieder verdient hat. Schließlich dauert es anschließend auch nicht mehr lang, bis wir mehr über Nintendo Switch erfahren, bevor wir sie im März schließlich in Händen halten dürfen. Wir freuen uns schon auf die Überraschungen, die das kommende Jahr für uns bereithält.