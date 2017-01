Jede Menge spannender Kategorien voller Spiele-Highlights: Es war nicht leicht, nach diesem starken Spielejahr die Besten der Besten zu finden, doch ihr habt es geschafft! Vom 27. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017 enthüllen wir an dieser Stelle nach und nach alle Sieger der Gameswelt-Awards 2016 in ihren Kategorien inklusive der Gewinner der jeweiligen Preise.

Alle Preise werden den Gewinnern bis spätestens Ende Januar zugesandt. Kurz vor dem Versand wird jeder Gewinner zusätzlich per E-Mail benachrichtigt. Glückwunsch an alle Gewinner! Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Preisen!

Bestes Spiele-Remaster

Remaster-Versionen sind - im Falle einer sauberen Umsetzung - eine hervorragende Möglichkeit, Lücken in der eigenen Spiele-Vita zu schließen. Verpasste Klassiker bieten sich euch in moderner Technik an. Ihr liebt die neueren Assassin's-Creed-Teile, aber seid erst nach der großartigen Ezio-Phase zur Serie gestoßen oder wollt sie noch einmal spielen? Dann ist die mit 17,81 Prozent auf Platz 1 gewählte Assassin's Creed: The Ezio Collection eurer Meinung nach perfekt für euch geeignet. 13,86 Prozent zieht es zurück nach Tamriel - genauer gesagt nach Himmelsrand im Remaster von The Elder Scrolls V: Skyrim. 12,31 Prozent möchten in The Legend of Zelda: Twilight Princess HD wieder in die Haut von Link und seiner Wolfsform schlüpfen.

Gewinner der Preise in dieser Kategorie sind: Silke H. aus Wetzlar & Arkadiusz C. aus Eberswalde!