Die Gameswelt-Reaktion hat abgestimmt. Aus allen Genres mit unzähligen Spielen haben wir die 30 besten Titel des Jahres 2016 ausgewählt. Hier kommt Teil 2 unserer Editors' Choice mit den Plätzen 20 bis 11.

Top 10 - Editor's Choice 2016 - Spiel des Jahres - Plätze 20-11 Die Gameswelt-Redaktion hat abgestimmt. Hier kommen die Plätze 20 bis 11 unserer Editor's Choice zum Spiel des Jahres 2016.

Was bisher geschah: Gameswelt Editors' Choice Award 2016: Spiele des Jahres Platz 30-21

Platz 20: Monster Hunter: Generations

Mit Monster Hunter: Generations ist Capcom nicht nur der umfangreichste, sondern auch abwechslungsreichste Teil der Serie gelungen, und das trotz Wegfall des G-Ranks aus den Ultimate-/G-Editionen der Serie. Der neueste Teil für den 3DS bestach unter anderem mit seiner Masse an neuen Waffen und Ausrüstungen und all den neuen Individualisierungsoptionen durch Jagdtechniken und Jagdstile. Generations vereinte die besten Elemente der ganzen Serie, darunter auch die beliebtesten Monster der Vorgänger, gepaart mit beeindruckenden neuen Flaggschiffungeheuern. Kaum ein anderer Titel hat im vergangenen Jahr so viel Zeit gefressen.