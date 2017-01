Editors' Choice: Most Wanted 2017

Bereits im ersten Teil unserer Most-Wanted-Liste für 2017 tauchten zahlreiche Spiele auf, die wir unbedingt in die Hände bekommen wollen. Nun steht die Crème de la Crème bereit: Im zweiten Part unserer Most-Wanted-Liste behandeln wir die Plätze zehn bis eins. Wehe, irgendwas davon wird auf 2018 verschoben. Dann werden wird ungehalten!

Platz 10: For Honor

Ubisoft ist weiterhin fleißig und schickt nach Steep und Tom Clancy's The Division mit For Honor erneut eine komplett neue Marke an die Startlinie, die im Februar 2017 auf die Spielerschaft losgelassen wird. Hier schlagen sich Wikinger, Ritter und Samurai auf martialische Art und Weise die Köpfe ein. Nicht nur Multiplayer-Kämpfe gegen andere Spieler stehen auf dem Plan, auch eine umfassende Kampagne wartet auf euch.