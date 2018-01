Wir haben euch gefragt, und ihr habt entschieden: Das sind eure 10 Spiele des Jahres 2017! Ja, Assassin's Creed ist mit dabei. Zelda auch. Aber was ist mit Star Wars: Battlefront 2 und PlayerUnknown's Battlegrounds? Nur so viel vorab: Destiny 2 hat es nicht geschafft, Resident Evil 7 ganz knapp ebenfalls nicht. Und Platz 2 ist für uns eine dicke Überraschung. Und jetzt los: Der Gameswelt Leser-Award 2017 geht an ...

Top 10 - Spiel des Jahres 2017 - User-Voting Ihr habt gewählt: Das sind die zehn besten Spiele des Jahres 2017.

Platz 10: Forza Motorsport 7

2017 war kein gutes Jahr für Xbox-Fans, zumindest was die Zahl der Exklusivspiele angeht. Mit der Xbox One X brachte Microsoft jedoch die bislang leistungsstärkste Konsole auf den Markt und mit Forza Motorsport 7 den passenden Vorzeigetitel. Der hat es euch so angetan, dass er es auf Platz 10 geschafft hat - übrigens weit, weit vor dem Playstation-Konkurrenztitel Gran Turismo Sport.