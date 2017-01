Die schönsten Momente in Spielen sind diejenigen, die so richtig ans Herz gehen. Davon gab es 2016 so viele, dass wir ihnen einen eigenen Rückblick widmen. Wir haben gelacht, geweint und waren zutiefst ergriffen. Und was waren für euch die Herz-aus-Gold-Momente 2016? Verratet es uns im Kommentarbereich!

Andi und das grandiose Witcher-Finale

Dass ich ein riesiger Witcher-Fan bin, weiß so ziemlich jeder, der nicht die letzten eineinhalb Jahre unter einem Stein verbracht hat. Eben darum war der zweite Story-DLC, The Witcher 3: Blood and Wine, für mich in seiner Gesamtheit DER Moment 2016. Nicht nur, dass die Erweiterung in Sachen Qualität sogar noch das Hauptspiel übertreffen konnte. Auch die vielen Verbindungen zu den Romanen von Sapkowski, die wunderbare Welt von Toussaint, die herausragenden Charaktere – all das war ein herrlicher, viele Stunden langer Moment nebst einem wehmütigen Abschied von Geralt und dem für mich persönlich vielleicht besten Spiel aller Zeiten.

Matze, der Prophet

Erinnert ihr euch an den Anfang des Jahres, als Nintendo eine Direct zum 20. Jubiläum von Pokémon ankündigte? Nach Verteilaktionen, Spin-off-Spielen und vielem mehr war mir eines klar: Game Freak werkelt an einer absolut neuen Generation. Schließlich lagen X und Y schon drei Jahre in der Vergangenheit. Meine lieben Kollegen Lisa und Kuro konnten sich das nicht im Entferntesten vorstellen. Tja, der Leak einen Tag vor der offiziellen Ankündigung Ende Februar gab mir recht. Ich gestehe, dass mir bei dem Gedanken an eine neue Generation fast schwindelig vor Freude wurde. Zum Glück wurde ich nicht enttäuscht: Sonne und Mond führen meine Topliste der Spiele in diesem Jahr an.

Kuro und Trico, endlich vereint

In was für einer abgefahrenen Zeit leben wir eigentlich? 2016 war schon ziemlicher Murks, wenn man sich mal die politischen und sozialen Geschehnisse anschaut. Aber das ist das reale Leben, und das hat hier nichts zu suchen. Dieses Jahr erschienen ein neues Doom, Final Fantasy XV und The Last Guardian. Keiner der drei Titel ist ein Totalausfall, im Gegenteil. Wie irre ist das denn?! Besonders dass Fumito Ueda endlich sein drittes Werk veröffentlichen konnte, ließ mein Herz rasen. Noch abgefahrener ist, dass The Last Guardian trotz neun Jahren Entwicklungsdauer ein richtiges Meisterwerk wurde. Was für ein Happy End!

Sascha ist der dritte Drake-Bruder

Uncharted 4 war eines der Highlights für mich im vergangenen Kalenderjahr. Wenn ich zwischen all der gelungenen Action und den Klettereinlagen mal dazu kam, einen ruhigen Moment abzupassen, hat mich eine Sache ganz besonders gepackt: die Chemie zwischen den beiden Drake-Brüdern. Die Dialoge, die Koop-Aktionen, die Zeichnungen, die Rückblicke, die Witze. Selten habe ich so eine tolle Charakterbindung aufbauen können wie zu den beiden.