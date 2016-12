Jede Menge spannende Kategorien voller Spiele-Highlights: Es war nicht leicht, nach diesem starken Spielejahr die Besten der Besten zu finden, doch ihr habt es geschafft! Vom 27. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017 enthüllen wir an dieser Stelle nach und nach alle Sieger der Gameswelt-Awards 2016 in ihren Kategorien inklusive der Gewinner der jeweiligen Preise.

Alle Preise werden den Gewinnern bis spätestens Ende Januar zugesandt. Kurz vor dem Versand wird jeder Gewinner zusätzlich per E-Mail benachrichtigt. Glückwunsch an alle Gewinner! Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Preisen!

Bester DLC

Heutzutage ist es für Entwickler und Publisher oft nicht damit getan, ein Spiel auf den Markt zu bringen und sich über die Verkäufe zu freuen. Gerade bei AAA-Titeln erwarten viele Zocker zusätzliche Inhalte. Was macht einen guten DLC aus? Diese Frage haben wir an euch weitergegeben und ihr habt im Online-Voting entschieden, was eurer Meinung nach die positivsten DLC-Beispiele des Jahres sind: The Witcher III: Blood & Wine (43,83 Prozent der Stimmen), Dark Souls III: Ashes of Ariandel (7,54 Prozent) und Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords (5,26 Prozent).

Gewinner der Preise in dieser Kategorie sind: Alexander G. aus Köln, Dominik M. aus Roetgen, Regina M. aus Brühl und Steven G. aus Halle!