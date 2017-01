Jede Menge spannender Kategorien voller Spiele-Highlights: Es war nicht leicht, nach diesem starken Spielejahr die Besten der Besten zu finden, doch ihr habt es geschafft! Vom 27. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017 enthüllen wir an dieser Stelle nach und nach alle Sieger der Gameswelt-Awards 2016 in ihren Kategorien inklusive der Gewinner der jeweiligen Preise.

Alle Preise werden den Gewinnern bis spätestens Ende Januar zugesandt. Kurz vor dem Versand wird jeder Gewinner zusätzlich per E-Mail benachrichtigt. Glückwunsch an alle Gewinner! Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Preisen!

Bester neuer Charakter

Ein wirklich mitreißendes Spiel, das uns lange in Erinnerung bleiben soll, braucht erinnerungswürdige Charaktere. Das letzte Jahr präsentierte eine ganze Wagenladung neuer Figuren – manche mehr, manche weniger bemerkenswert. Besonders stark fandet ihr laut euren Stimmen (13,95 Prozent) Noctis in Final Fantasy XV. Doch Tracer aus Overwatch muss sich mit 12,36 Prozent nicht hinter dem JRPG-Prinzen verstecken. An beide werden wir uns sicherlich noch in Jahren erinnern. Genauso wie an Lincoln Clay, der mit seinem Auftritt in Mafia III 12,24 Prozent von euch auf seine Seite ziehen konnte.

Gewinner des Preises in dieser Kategorie ist: Peter L. aus Gols!