Du hast Erfahrung beim Schneiden von Videos? Beim Stichwort Premiere denkst du nicht an einen Pay-TV-Sender aus den 90ern, und du weißt, was man mit einer Kamera außer Selfies so eigentlich anstellen kann? Dann bewirb dich! Denn:

Gameswelt sucht einen Volontär / Junior Video Editor für die Videoproduktion

Gameswelt ist eines der führenden deutschen Computer- und Videospiel-Magazine. Die Produktion von professionellen Videos mit Reviews, Livestreams und Shows wie unserer wöchentlichen Gaming-Sendung Insert Coin bildet darin einen zentralen Schwerpunkt. Hierfür suchen wir ab sofort Unterstützung in Form eines Volontärs (bei entsprechender Eignung auch direkt Einstieg als Junior Video Editor möglich).

Als Volontär / Junior Video Editor schneidest du Videobeiträge wie Spieletests, Interviews und unsere eigens produzierten Shows, nimmst als Kameramann bei Presseveranstaltungen teil und kümmerst dich um die Bild- und Tontechnik bei unseren Drehs.

Deine Aufgaben umfassen folgende Tätigkeiten:

Schneiden von Videobeiträgen

Kameraführung bei Studio- und Außendrehs

Teilnahme als Kameramann bei Presseveranstaltungen im In- und Ausland

Aufnehmen von Videomaterial für Videobeiträge

Recherche und Archiv

Das solltest du mitbringen:

Erfahrung mit Adobe Premiere

Begeisterung für Computer- und Videospiele

Eigeninitiative, Humor und Stressresistenz

gute Englischkenntnisse

Volljährigkeit

Das könnte Bonuspunkte bringen:

Sicheres Auftreten und/oder Erfahrung vor der Kamera

Erfahrung beim Vertonen von Texten

Erfahrung beim Schreiben von Off-Texten

Erfahrung mit Adobe After Effects

Abgeschlossenes Studium im Bereich Medienproduktion, Mediengestalter oder vergleichbare Ausbildung

Das können wir dir bieten:

den besten Job deines Lebens

ein nettes Team voller Videospiel-Enthusiasten

eine angemessene Vergütung

bei entsprechender Eignung besteht die Möglichkeit zur Übernahme als Redakteur

Worauf wartest du noch? Schick deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf, Zeugnissen und Arbeitsproben an bewerbung@gameswelt.de, z.Hd. Tim Lenzen. Viel Erfolg! Und vielleicht bald: Willkommen im Team! :)