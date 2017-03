Es ist für mich an der Zeit, meine sieben Sachen zu packen und mich zu neuen Herausforderungen aufzumachen. Diese Floskel gibt es nicht ohne Grund. Nach rund zweieinhalb Jahren räume ich meinen Tisch bei Gameswelt und mache Platz für potentiellen Nachwuchs oder andere Wahnsinnige, die sich meinen Job zutrauen. Bevor wir uns jedoch nicht mehr regelmäßig an dieser Stelle lesen, blicke ich mit (und vor allem für) euch noch einmal zurück auf meine Zeit bei Gameswelt. Was ich damit vor allem sagen möchte: Danke für die wundervollen Augenblicke!

Was schreibt man an so einer Stelle genau? Ich habe hin- und herüberlegt, ob ich einen großen Rückblick mache, komplett in Sehnsucht an vergangene Tage versinke und schön auf die Tränendrüse drücke. Das ist aber Blödsinn. Wir hatten hier gemeinsam eine unfassbar tolle Zeit, die ich als wichtige Station in meinem Lebenslauf für immer in Erinnerungen behalten werde. Ich habe hier gelernt, wie man sich auf Presseterminen gibt, wie man auch nur mit zwei Stunden Schlaf auf der Gamescom einen 14-Stunden-Arbeitstag erfolgreich gewuppt bekommt oder wie man künstliche Frauen mit langen Fingernägeln interviewt, die eine Sekunde schneller in Call of Duty dank dem Elite-Controller sind.

Mit GamesweltLIVE ging ein großer Traum von mir in Erfüllung, den ich sogar aktiv mitgestalten konnte. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, der komplette Twitch-Stream inklusive seiner unfassbar tollen Community sei mir nicht riesig ans Herz gewachsen. Glücklicherweise werde ich mit meinem neuen Job ebenfalls mit Kollege Bambi weiter an unserem Videokanal Zockolores arbeiten und regelmäßig Videos hochladen sowie live streamen. Ich würde mich freuen, wenn man einige bekannte Gesichter an dieser Stelle wiedersehen würde.

Der größte Dank geht natürlich an euch. Vielen Dank, dass ihr in den letzten zweieinhalb Jahren meine Artikel gelesen, Videos geschaut, im Stream abgehangen oder auf Messen mit mir gequatscht habt. Natürlich auch ein ganz besonders dickes Dankeschön an all meine lieben Kollegen, die mich jeden Tag in der Redaktion zum Lachen gebracht haben oder mir den Tausendsten blöden Witz über das interne Messaging-Tool geschickt haben. Vor allem das kreative Chaos, welches man mit den Jungs und Mädels hier lebt, wird mir sehr fehlen.

Ich werde mich jetzt neuen Aufgabengebieten widmen, diesmal komplett unter eigener Fahne. Wie immer werde ich euch alle natürlich auf Twitter und Facebook auf dem Laufenden halten, was da gerade so bei mir passiert. Also eigentlich alles wie immer, nur dass man sich nicht mehr an dieser Stelle lesen wird.

Selbst wenn es nur „nur“ zweieinhalb Jahre waren, die ich in den heiligen Hallen der Baierbrunner Straße 3 verbracht habe, kommt es mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Angefangen als Praktikant im Oktober 2014 war ich noch ein absolut unbeschriebenes Blatt und bekam vom meinem liebsten Kollegen Kuro den wundervollen Beinamen 14. Nach dem 24-Stunden-Stream wurde ich dann zu Ron, und irgendwann sind wir dann doch bei RhinozeRob oder Robin gelandet. Es war mir eine Ehre, wir sehen, lesen oder hören uns!

Machen wir uns nichts vor: Das war der Hammer!

Heute nicht verpassen: der große Abschiedsstream von Robin auf Twitch! Ab 12 Uhr startet er und verabschiedet sich von euch. Entweder ihr schaut direkt hier unter diesem Artikel oder ihr kommt in den Chat auf Twitch!

