Die Jungs und Mädels von Gamesplanet haben Frühlingsgefühle und daher eine ganz besondere Rabattaktion für euch in petto.

Vom 27. März bis einschließlich 02. April 2017 erwarten euch im Gamesplanet Spring Sale über 1.000 Spiele stark vergünstigt. Außerdem gibt es täglich wechselnde Tagesdeals, also Titel mit besonders hohen Rabatten, zeitlich auf 24 Stunden begrenzt. Am Sonntag, den 02. April werden außerden die besten Tagesdeals der Woche erneut für 24 Stunden angeboten.

Der diesjährige Gamesplanet Spring Sale findet in Partnerschaft mit "Join the Republic", dem ASUS ROG Live Event 2017 statt. Erlebt die Weltpremiere der neuesten ASUS Hardware, Matches mit dem eSport-Team "Ninjas in Pyjamas", Anspielsessions noch nicht erschienener Games und viele Sachpreise am 1.4.2017 in Berlin.

Wer nicht live dabei ist, kann das Event in verschiedenen Live-Streams verfolgen. Alle Infos unter: http://www.asus-rog.de/ event2017/

Zum Gamesplanet Springsale: HIER