Die gamescom hat gerade erst angefangen, aber die Awards der Messe sind längst vergeben. Das sind die Gewinner.

Über 100 Spiele gingen beim Award-Büro der Stiftung Digitale Spielkultur im Rahmen der Gamescom 2018 ein. Inzwischen stehen die Gewinner der begehrten Auszeichnungen fest. In zwei Kategorien mit 16 Unterkategorien stehen die Gewinner bereits fest, wer sich in der Hauptkategorie beweisen konnte, wird erst am 25. August verkündet. Nachfolgend findet ihr die Gewinner:

Kategoriegruppe: Genre

Bestes Action-Spiel

Bester Add-on/DLC

Bestes Casual-Spiel

Bestes Familienspiel

Bestes Puzzle-Spiel

Bestes Rennspiel

Bestes Rollenspiel

Beste Simulation

Bestes Social/Online-Spiel

Bestes Sportspiel

Bestes Strategiespiel

Kategoriegruppe: Platform

Bestes Konsolenspiel (PS4)

Bestes Konsolenspiel (Xbox One)

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

Bestes Konsolenspiel (Nintendo Switch)

Bestes PC-Spiel

Bestes Mobile-Spiel

Shadowgun War Games (MADFINGER Games)