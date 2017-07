Die gamescom 2017 räumt den Ausstellern und ihren Spielen noch mehr Platz ein. Dafür kommt sogar eine neue Halle hinzu.

Die gamescom wächst weiter: Die Spielemesse in Köln vergrößert ihre Ausstellungsfläche in diesem Sommer um 8.000 Quadratmeter. Erstmals wird die Halle 1 belegt sein, um den Business-Bereich zu vergrößern. Damit steigt die gesamte Ausstellungsfläche der Messe auf 201.000 Quadratmeter an.

Die Veranstalter kommen damit dem Wunsch der Hersteller nach, das Areal für Presse und Handel auszudehnen. Neben langjährigen Ausstellern, die ihre Fläche erweitern wollten, kommen auch einige Länder mit eigenen Ständen in die Domstadt – unter anderem werden Brasilien, Peru und Rumänien vertreten sein.

Die gamescom 2017 findet vom 22. bis 26 August in Köln statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die Veranstaltung am 22. August eröffnen.