Nächste Woche geht sie wieder los: die gamescom. Wir sind live für euch vor Ort und begleiten die Messe live im Stream.

Es geht los, vom 22. bis zum 26. August ist die gamescom in Köln wieder in vollem Gange und gibt auch euch die Möglichkeit, die neuesten Spiele selbst anzuzocken. Für die Daheimgebliebenen haben wir von Montag bis Mittwoch volles Programm in unserem Stream auf GamesweltLIVE vorbereitet. Dekay, Felix und Hoppi begleiten die Messe an allen Tagen von 16 bis 19 Uhr für euch. An jedem Tag könnt ihr außerdem einen Gutschein von Gamesplanet gewinnen.

Montag: Vorschau - Hoppi und Dekay erzählen, worauf sie sich am meisten freuen

Dienstag: Die ersten News vom Montag, was gibt's Neues? (Hoppi, Dekay)

Mittwoch: Felix und Dekay - Felix berichtet von seinen Eindrücken aus Köln

Am Mittwoch werfen wir außerdem einen genauen Blick auf die Neuheiten von Bandai Namco. Den entsprechenden Stream könnt ihr auf unserem Twitch-Kanal GamesweltLIVE mitverfolgen. Schaltet am Mittwoch also schon um 15 Uhr ein!

Live-Video von Gameswelt auf www.twitch.tv anzeigen