Die Koelnmesse und der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat heute bekannt gegeben, dass Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in diesem Jahr erstmals die gamescom eröffnen wird.

Statt wie in den vergangenen Jahren startet die gamescom 2017 bereits am Dienstag, den 22. August mit dem Fachbesuchertag, bevor ab Mittwoch, den 23. August die Tore für alle geöffnet sind. In diesem Jahr wird die Eröffnung der weltweit größten Publikumsmesse für Computer- und Videospiele erstmals im Beisein von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel erfolgen. Wie die Koelnmesse, Veranstalter der gamescom, und die BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, Träger der gamescom, bekannt geben, wird die deutsche Regierungschefin am Eröffnungsrundgang der gamescom teilnehmen.

Felix Falk, Geschäftsführer des BIU äußerte sich dazu: „Wir empfinden es als große Ehre und Anerkennung, dass Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in diesem Jahr am Eröffnungsrundgang der gamescom teilnehmen wird. Der Besuch von Frau Dr. Merkel unterstreicht die Bedeutung der Games-Branche für den Kultur-, Digital- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Ob Virtual Reality, Gamification oder 3D-Simulationen: Die Technologien der Games-Branche nehmen bereits heute eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung und Vernetzung von Wirtschaft und Gesellschaft ein. Deutschland braucht eine starke Games-Branche, um sich auch in der digitalisierten Wirtschaft eine Top-Position zu sichern.“

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, Gerald Böse, zeigt sich ebenfalls erfreut über die Teilnahme der Bundeskanzlerin: „Für uns ist die Teilnahme der Bundeskanzlerin ein Zeichen großer Wertschätzung. Sie honoriert mit ihrem Besuch die Entwicklung der gamescom zu einer der erfolgreichsten und größten Veranstaltungen im deutschen Messewesen. Heute ist die gamescom das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele. Sie unterstreicht die Stellung der Koelnmesse als einen der führenden Messeveranstalter im Bereich Digital Media und Entertainment weltweit.“

Im vergangenen Jahr konnte die gamescom 345.000 Besucher aus 97 Ländern und 877 ausstellende Unternehmen aus 54 Ländern verzeichnen. Durch das parallel veranstaltete gamescom city festival lag die Zahl der erreichten Menschen noch höher. In diesem Jahr findet die gamescom vom 22. bis 26. August statt. Privatbesucher können die Messe ab dem 23. August besuchen.