Im September gehört das Sommerloch endgültig der Vergangenheit an. Jetzt heißt es Masse mit Klasse. Zum Herbsteinstand werden nicht nur die Nischen bedient, sondern auch echte Spitzentitel abgefeuert. Darunter Spider-Man oder Shadow of the Tomb Raider. Unser Überblick über die neuen Titel im September.

4. September

Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals (PC, PS4)

Viel zu lange hat es gedauert, bis Dragon Quest XI auch im Westen erscheint, am 4. September ist es endlich soweit. Innovationen sucht man in der wunderschön gezeichneten Welt zwar vergebens, aber gerade weil die Reihe seit jeher so klassisch ist, schätzen wir sie doch, oder? Rundenbasierte Kämpfe, eine Geschichte zwischen Gut und Böse und klassische Charaktere beschäftigen euch in der allmählich dunkler werdenden Jahreszeit für locker über 100 Stunden.

Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age - The Loyal Companions Character Trailer Der neueste Trailer zu Dragon Quest XI macht euch mit diversen Spielcharakteren vertraut.

God Wars: The Complete Legend (Switch)

Nippon Ichi Software macht sein Versprechen war und veröffentlicht einen Titel nach dem anderen auf der Switch. God Wars: The Complete Legend ist ein taktisches RPG, das eine traditionelle Geschichte aus Sicht dreier Nationen erzählt, die sich im Krieg um ihre Bräuche und Traditionen befinden. The Complete Legend enthält neben dem Hauptspiel die Erweiterung Legend of Yomi.

God Wars: The Complete Legend - Announcement Trailer NiS America hat mit God Wars: The Complete Legend das komplette Abenteuer exklusiv für die Switch angekündigt.

Super Street: The Game (PC, PS4, Xbox One)

Rennspiel-Fans können sich im Spätsommer und Herbst kaum vor Frischfutter retten. Bis mit Forza Horizon 4 der nächste größere Titel Gas gibt, könnt ihr euch die Zeit mit Super Street: The Game vertreiben. Vor allem Tuning-Freunde kommen in dem Arcade-Racer auf ihre Kosten. Neben einer Solo-Kampagne gibt es auch Multiplayer-Modi, sowohl online als auch offline.

Destiny 2: Forsaken

Schon im ersten Trailer zur Destiny-2-Erweiterung Forsaken machte Bungie klar: Es geht Cayde-6 an den Kragen. Das erste Add-on für den Shooter markiert den Startschuss für das zweite Content-Jahr und hat einige neue Inhalte im Gepäck. Darunter Tangled Shore im Reef als neue Umgebung, in der ihr die acht Barone jagt. Passend dazu gibt es eine neue Waffenklasse, den Bogen. Besonders interessant dürfte aber die Vermischung von PvE und PvP im neuen Modus Gambit sein.

Destiny 2: Forsaken - ViDoc: Forsaken Launch & Beyond In einer Videodokumentation erläutert Bungie, wie es nach dem Release von Destiny 2: Forsaken mit dem Sci-Fi-Titel weiter gehen soll.

Planet Alpha (PC, Switch, PS4, Xbox One)

Planet Alpha ist wohl so etwas wie die künstlerische Kehrtwende für Adrian Lazar, der früher an den Hitman-Spielen gearbeitet hat. Ganz ähnlich wie in Limbo oder Inside steuert ihr einen kleinen Astronauten ohne große Einführung oder Erklärung durch eine stilvoll abstrakte Platformer-Welt voller stimmungsvoller Lichteffekte und löst dabei das ein oder andere Rätsel.

Planet Alpha - gamescom 2018 Discovery Trailer Der neue Trailer zu Planet Alpha nimmt euch mit auf eine kleine Entdeckungstour.

6. September

Gone Home (Switch)

Der Indie-Hit Gone Home kommt Anfang September auch auf die Switch. Der Titel von The Fullbright Company hat zwar schon fünf Jahre auf dem Buckel, gehört aber definitiv zu den Spielen, die man wenigstens mal ausprobiert haben sollte. Ihr spielt Kaitlin Greenbriar, die nach einem einjährigen Auslandsaufenthalt nach Hause zurückkehrt und sich auf ihre Familie freut - doch ist diese dort nicht auffindbar. Nach und nach durchforstet ihr das Haus und kommt der dramatischen, aber für Videospiele angenehm alltäglichen Familiengeschichte auf die Spur.

Gone Home - Console Edition Launch Trailer Die Konsolenversion von Gone Home ist ab sofort erhältlich.

Another Sight (PC, Switch, PS4, Xbox One)

Ab dem 6. September könnt ihr Another Sight, das Adventure von Lunar Great Wall, auf allen erdenklichen Plattformen spielen. In einer surrealen Traumwelt mit Steampunk-Elementen angelehnt an das viktorianische Zeitalter in London spielt ihr als Kit und Hodge, ein blindes Mädchen und ihren Kater, die ihre Umgebung nur mit den Fähigkeiten des jeweils anderen erkunden können, da sie die Welt jeweils mit anderen Augen sehen.

Another Sight - The Overview BTS Trailer Ein neuer Blick hinter die Kulissen des Adventures Another Sight zeigt euch erste Gameplay-Szenen.

7. September

Immortal Unchained (PC, PS4, Xbox One)

Souls-like-Spiele sprießen in den letzten Jahren aus dem Boden wie Krokusse in einem milden Frühjahr. Nun möchte auch das schwedische Studio Toadman Interactive mit knüppelhartem Gameplay um die Gunst der sadistisch veranlagten Spielerschaft buhlen. Helfen soll dabei ein Mix aus nordischer Mythologie und futuristischen Laserwummen. Wie seine Vorbilder besticht Immortal Unchained mit seinem taktischen Kampfsystem und einem verschachtelten Leveldesign

Immortal Unchained - gamescom 2018 Release Date Teaser Trailer Mit dem 07.09.2018 hat Immortal Unchainend nun einen Release-Termin für PC, PS4 und Xbox One erhalten.

NASCAR Heat 3 (PC, PS4, Xbox One)

Und noch ein Rennspiel für eure Sammlung. Allerdings mit einer Grafik, die Forza-Ästheten erschaudern lassen dürfte. NASCAR Heat 3 erscheint gerade mal ein Jahr nach dem Vorgänger. Ihr könnt euch im neuen Xtreme-Dirt-Tour-Modus messen und euer eigenes NASCAR-National-Team managen.

NASCAR Heat 3 - Announcement Trailer Ab dem 07.09.2018 wird die Racing-Reihe NASCAR Heat mit dem dritten Teil fortgesetzt.

NBA Live 19 (PS4, Xbox One)

Auch 2018 versucht EA mit NBA Live 19 die Basketballkrone von Konkurrent 2K zurückzuerobern. Wieder dabei: der Karrieremodus The One. Diesmal dürft ihr euch mit anderen Spielern zu einem Squad zusammenschließen. Erstmals in der Geschichte der Serie könnt ihr auch einen weiblichen Basketballspieler erstellen und sogar euer Gesicht einscannen. Wird im Jahr 2018 auch mal Zeit!

NBA Live 19 - Court Battles Trailer In NBA Live 19 dürft ihr euch heiße Battles auf dem Basketball-Court liefern.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy (Switch, PS4)

Einst war SNK ein strahlender Stern am Prügelfirmament des NEO-GEO-Himmels. Heute wirft das Unternehmen all seine Heldinnen ein, zwängt sie in lächerliche Kostüme und lässt sie wie in einem Katzenkampf aufeinander los. Ja, SNK Heroines: Tag Team Frenzy wird euch die Schamesröte ins Gesicht treiben, aber zumindest spielerisch bietet das Tag-Team-Beat-’em-Up einige interessante Ansätze.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy - E3 2018 Knockout Duo: Luong & Mian Trailer Mit Luong und Mian wurden zwei weitere Charaktere für SNK Heroines: Tag Team Frenzy bestätigt.

Spider-Man (PS4)

Wie lange ist es her, dass ihr ein wirklich gutes Spider-Man-Spiel gespielt habt? Wenn ihr länger als fünf Sekunden überlegen müsst, dann ist es wohl schon zu lange. Ein Glück, dass die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft bei Insomniac offensichtlich in den richtigen Händen zu sein scheint. Actionreich und offen inszeniert wird ab dem 7. September ein All-Star-Fest von Spideys größten Feinden abgehalten, auf das sich Fans schon seit Jahren freuen! Allerdings nur, wenn sie eine PS4 besitzen, denn Spider-Man erscheint exklusiv auf der Sony-Konsole.

Spider-Man - Action Sequence Breakdown Trailer Der neue Trailer zu Spider-Man soll aufzeigen, wie spektakulär die Actionszenen im PS4-Exklusivspiel werden.

Yo-Kai Watch Blasters: Red Cat Corp / White Dog Squad (3DS)

In Yo-Kai Watch: Blasters, das in zwei unterschiedlichen Versionen in den Handel kommt, übernehmt ihr zum ersten Mal nicht die Rolle eines Menschen, sondern je nach Edition die eines der kuriosen Geistwesen. Blasters, eigentlich ein Minispiel aus Teil 2, ist durch ein Echtzeitkampfsystem wesentlich actionreicher als die Hauptreihe, dafür beschränkt sich der Titel aber hauptsächlich auf Kämpfe gegen Bosse.