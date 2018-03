16. März

Kirby Star Allies (Switch)

Die kunterbunte Knutschkugel ist wieder da. In seinem neuesten Abenteuer saugt und bläst der Kirby-Mann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Jetzt auch auf Switch. Und am besten mit vier Freunden gemeinsam im Couch-Koop. Das ist gute Laune per Programm. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Kirby Star Allies Preview.

Kirby's Premiere auf der Nintendo Switch - Video-Preview zu Kirby Star Allies Mit Kirby Star Allies feiert Kirby seinen Einstand auf der Nintendo Switch. Wir konnten eine frühe Version im 4er-Koop-Modus anzocken.

20. März

Assassin's Creed: Rogue Remastered (PS4, Xbox One)

Assassin's Cred: Rogue erschien als Trostpflaster für Besitzer von PS3 und Xbox 360 in dem Jahr, in dem die Serie mit Assassin's Creed: Unity bereits den Schritt auf die damals noch als „Next Gen“ bezeichnete Konsolengeneration vollzog. Das durchaus gelungene Open-World-Abenteuer unterscheidet sich zwar spielerisch so gut wie nicht von seinem Vorgänger, spinnt aber einige Handlungsfäden aus Assassin's Creed III und Assassin's Creed IV: Black Flag fort und bringt sie zum Abschluss, den Besitzer von PS4 und Xbox One nun auch endlich erleben dürfen. Wie uns das damsl gefallen hat, erfahrt ihr im Assassin's Creed: Rogue Test.

Assassin's Creed: Rogue Remastered - Announcement Teaser Trailer Ubisoft hat Nägel mit Köpfen gemacht und das Remaster von Assassin's Creed: Rogue nach vorherigen Gerüchten nun offiziell bestätigt.

AoT Attack on Titan 2 (PS4, Xbox One, Switch)

Das Anime-Phänomen Attack on Titan ist mittlerweile auch hierzulande eine Erfolgsgeschichte. Teil 2 der Videospielreihe ist aber durchaus auch für Nichteingeweihte geeignet. Grafisch macht das Spiel zwar den Eindruck, als könne es noch ein Überbleibsel aus der letzten Konsolengeneration sein, dennoch macht es Laune, wie Spider-Man durch die Straßenschluchten zu sausen und dabei die riesigen Gegner zu verkloppen. Wir konnten es schon anspielen und berichten davon im Attack on Titan 2 Preview.

Attack on Titan 2 - Battle Gameplay Trailer Das neueste Video zu Attack on Titan 2 zeigt euch einige Kampf-Spielszenen.

Sea of Thieves (Xbox One)

Yeah, endlich ist es soweit! Nach etlichen Jahren im Microsoft-verhängten Exil melden sich Rare mit einem neuen Spiel zurück: In Sea of Thieves brecht ihr, am besten zusammen mit mehreren Piratenfreunden, zu munteren Schatzsuchen, Schiffgefechten und allerlei sonstiger Freibeuterei auf. Hoffentlich haben die Entwickler mittlerweile noch etwas mehr Inhalte hinzugefügt, die in der Beta zuletzt noch etwas rar waren. Was wir dort sonst noch erlebten, lest ihr in unserem Sea of Thieves Preview.

Unser Piratentraum wird wahr - 4er-Koop-Session zu Sea of Thieves Felix, Kuro, Flönz und Zeno zocken in einer extrem lustigen 4er-Koop-Session die Beta zu Sea of Thieves auf der Xbox One.

Titan Quest (PS4, Xbox One, PC)

Es klingt eigentlich wie ein vorgezogener Aprilscherz, ist es aber nicht: Titan Quest, das Action-RPG aus dem Jahr 2006, wird nun fast 12 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung für die aktuelle Konsolengeneration neu aufgelegt. Für alle, die damals noch nicht auf der Welt waren: Titan Quest war seinerzeit eine der wenigen wirklich ernstzunehmenden Alternativen zu Diablo 2.

Ob das heutzutage wirklich noch jemand spielen will? Das wird sich zeigen, ist aber eigentlich auch egal. Allein schon vor den Cojones, die Publisher THQ Nordic mit dieser kuriosen Aktion beweist, erstarren wir in Ehrfurcht. Übrigens: Unser Video-Review im Anschluss an diesen Absatz stammt ebenfalls aus dem Jahr 2006. Lang, lang ist's her ...

Titan Quest - Videoreview Bilder sagen mehr als tausend Worte und bewegte Bilder erst recht. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch 'Titan Quest' in Form eines umfangreichen

22. März

Pizza Connection 3 (PC, Mac, Linux)

Und noch ein Klassiker aus grauer Vorzeit, diesmal allerdings nicht lediglich als Neuauflage, sondern mit einem waschechten Nachfolger: In der Wirtschaftssimulation Pizza Connection 3 managt ihr eure eigene Pizzeria, kreiert köstliche Teigfladenvariationen und setzt moralisch fragwürdige Methoden ein, um die Konkurrenz auszustechen. Wir vergeben schon jetzt die Wertung: Quattro Formaggi. Mehr Infos in unserem Pizza Connection 3 Preview.

Pizza Connection 3 - Gameplay Trailer Der Gameplay-Trailer liefert euch erste Eindrücke vom Aufbau eures persönlichen Pizza-Imperiums in Pizza Connection 3.

Darkest Dungeon und Wonder Boy: The Dragon's Trap (beide PS4 und Switch)

Die Spielegourmets von Headup Games versorgen uns regelmäßig mit handverlesenen Indie-Spezialitäten in luxuriösen Feinkost-Sammlereditionen. Diesen Monat sind dies das famose 2D-Rundentaktik-Rollenspiel Darkest Dungeon und das klassische Jump 'n Run Wonder Boy: The Dragon's Trap. Kann man sich durchaus mal gönnen. Zum Nachlesen: unser Darkest Dungeon Test.

Darkest Dungeon - Launch Trailer Anlässlich der Veröffentlichung von Darkest Dungeon für PC, gibt es hier den Launch-Trailer für euch.

