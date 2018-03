9. März

Life is Strange: Before the Storm – Limited Edition (PS4, Xbox One, PC)

Before the Storm erzählt die Vorgeschichte zum gefeierten Story-Adventure Life is Strange als bewegendes Coming-of-Age-Drama zwischen den beiden Freundinnen Chloe und Rachel. Bisher war der auf drei Episoden verteilte Titel nur als Download erhältlich, nun gibt es ihn auch komplett als Box und das sogar inklusive der zusätzlichen Mini-Bonusepisode, die sonst nur Vorbestellern des Season Pass am selben Tag zugänglich gemacht wird und die Brücke zwischen dem Vorgänger und dem Prequel schlägt. Wie gut die Staffel bei uns abschnitt, lest ihr im Life is Strange: Before the Storm Test.

Life is Strange: Before the Storm - Complete Season Trailer Mittlerweile könnt ihr euch die komplette Staffel von Life is Strange: Before the Storm sichern.

13. März

Devil May Cry HD Collection (PS4, Xbox One)

Die Kollektion enthält die ersten drei Teile der Actionserie in überarbeiteten HD-Versionen. Den Abschluss der Trilogie, Devil May Cry 3: Dante's Awakening, gibt es zudem in der Special Edition mit zusätzlichen Inhalten, Spielmodi und Charakteren. Im Jahr 2012 gab's sowas schon mal für die letzte Konsolengeneration - den Devil May Cry HD Collection Test dazu lest ihr, wenn ihr dem Link folgt.

Devil May Cry HD Collection - Release Date Trailer Devil May Cry HD Collection wurde nun für den 13.03.2018 für PC, PS4 und Xbox One anberaumt.

Pure Farming 2018 (PC, PS4, Xbox One)

Pure Farming, der Konkurrent zum erfolgreichen Landwirtschaftssimulator, kommt doch tatsächlich aus dem Hause Techland – den Machern also von sonst eher wenig besinnlichen Titeln wie Call of Juarez und Dying Light. Wir hoffen jedoch inständig, dass es auf eurem virtuellen Bauernhof weniger blutig zugeht als in jenen Spielen.

Pure Farming 2018 - Best Things Come in Threes Trailer Mit Pure Farming 2018 tritt ab 13.03.2018 der nächste Titel in Konkurrenz zum Landwirtschafts-Simulator; hier gibt es den neuesten Trailer.

15. März

Surviving Mars (PC, PS4, Xbox One)

Das Aufbauspiel Surviving Mars wird entwickelt von den Tropico-Machern Haemimont Games, doch statt malerische Tropeninseln besiedelt ihr hier die lebensfeindliche Oberfläche des roten Planeten. Entsprechend richtet sich der komplexe Titel eher an Fans, die noch nach echten Herausforderungen in diesem Genre suchen. Eine Story-Kampagne gibt es zwar nicht, dennoch umhüllt den Mars ein großes außerirdisches Geheimnis, das ihr nach und nach im Spielverlauf lüftet und für manche Überraschung sorgt. Was wir davon nach zwei Stunden Anspielen halten, lest ihr in unserer Surviving Mars Vorschau.

Surviving Mars - Our Colony Pre-Order Trailer Surviving Mars lässt sich ab sofort vorbestellen; der Release erfolgt am 15.03.2018.

