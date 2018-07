Die letzten Monate sah es plattformübergreifend recht mau aus, was neue Releases angeht. Diesen Monat erscheinen wieder deutlich mehr Spiele, darunter die PC-Version von Monster Hunter World, die neue World-of-WarCraft-Erweiterung Battle for Azeroth und ein neuer Yakuza-Titel. Unser Überblick über die neuen Titel im August.

2. August:

This is the Police 2 (PC)

Der erste Teil des Indie-Überraschungshits This is the Police war eine kühne Mischung aus Wirtschaftssimulation und düsterem Adventure, in dem ihr ein Polizeirevier managen müsst und dabei immer tiefer in den Strudel von organisiertem Verbrechen, Drogen und Korruption geratet, bis es daraus kein Entrinnen mehr gibt. Der zweite Teil erweitert das damals noch simple Spielprinzip enorm, indem ihr diesmal besonders heikle Einsätze in XCOM-artigen Missionen selbst koordinieren müsst. Die Konsolenversionen werden aber erst später im Jahr erscheinen.

This Is the Police 2 - Welcome to Sharpwood Trailer Der Trailer zeigt, welche Rolle die Polizei im von Korruption und Verbrechen gezeichneten Sharpwood spielt.

3. August:

WarioWare Gold (3DS)

Ihr kennt Minispiele, aber kennt ihr auch Microspiele? In der WarioWare-Reihe gibt es keine richtigen Level, sondern nur wenige Sekunden dauernde Aufgaben - und in WarioWare Gold gibt es gar 300 Stück davon. Dabei wird der 3DS gedreht, gewendet, Tasten gedrückt, gepustet und berührt, was das Zeug hält. Die verrückte Spielesammlung ist außerdem mit amiibo kompatibel. Scannt ihr eine der Figuren ein, betätigt sich Marios Rivale künstlerisch und fertigt ein meisterhaftes Portrait davon an, das gegen Münzen verkauft werden kann.

7. August

Dead Cells (PC, Switch, PS4, Xbox One)

Am 7. August erscheint das Roguelike Dead Cells für PS4, Switch, PC und Xbox One nach langer Early-Access-Phase. Ihr übernehmt die Kontrolle über ein fehlgeschlagenes alchemistisches Experiment und versucht herauszufinden, was auf der sich ständig verändernden Insel vor sich geht. Dabei soll es in dem Titel ziemlich knackig zugehen. Schlecht für euch, dass der Bildschirmtod final ist. Keine Checkpoints. Entweder ihr besiegt alle Bosse, versucht es erneut oder ihr lasst es.

Dead Cells - Release Date Trailer Ab dem 07. August 2018 wird das Roguelike Dead Cells für alle Plattformen erhältlich sein.

Overcooked 2 (PC, Switch, PS4, Xbox One)

Ihr habt Bock auf chaotischen Couch-Koop? Overcooked 2 macht genau da weiter, wo der Erstling aufgehört hat, allerdings nicht, ohne den Titel mit ein paar Neuerungen zu würzen. Als Chefkoch müsst ihr verschiedene Gerichte kochen, um die Welt vor den untoten Broten, den Unbread, zu retten. Die wurden nämlich auf die Welt losgelassen, nachdem der Onion King aus dem “Necronomnomicon” laut vorgelesen hat. Neu ist in Teil 2 der Online-Modus für vier Spieler. Außerdem können die Küchenchefs nun Zutaten zu ihren Mitspielern werfen, was in all der Hektik durchaus eine sinnvolle Neuerung ist. Ab dem 7. August heißt es: An die Töpfe, fertig, los!

Overcooked 2 - Gameplay Features Trailer Der Trailer stellt die neuen Features im Sequel Overcooked 2 näher vor.

Auf der nächsten Seite: Die Spiele-Highlights vom 8. bis 14. August