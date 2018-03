Nach einem reichhaltigen März ist im April rein quantitativ weniger los. Dafür kommen endlich lang erwartete Blockbuster wie God of War oder Yakuza 6 auf den Markt. Aber auch auf Frostpunk haben wir schon länger ein Auge geworfen. Kurz bevor es in den März geht, dürfen wir außerdem noch mit Nintendo Labo basteln. Unser Überblick über die Spiel-Releases im März.

5. April

Impact Winter (PS4, Xbox One)

Impact Winter erschien letztes Jahr bereits auf dem PC und kommt nun auch auf PS4 und Xbox One. Ihr hängt darin mit eurem Team aus vier Überlebenden im eisigen Winter fest und kämpft ums nackte Überleben. Gegend erkunden, Vorräte finden und das Team versorgen: das Spielprinzip von Impact Winter ist ein einziger unerbittlicher Wettlauf gegen die Zeit. Denn überlebt ihr nicht lange genug, bis die Rettung eintrifft, ist alles verloren.

Impact Winter - Launch Trailer Zum morgigen Release des postapokalyptischen Impact Winter gibt es hier schonmal den Launch-Trailer für euch.

10. April

Masters of Anima (PS4, Xbox One, PC, Switch)

„Sie schlüpfen in die Rolle von Otto, einem Lehrling von Anima, welcher unglaubliche Kräfte einsetzen kann, die die Quelle allen Lebens in der Welt von Spark sind.“ Wer bei der offiziellen Beschreibung nur Bahnhof versteht: Masters of Anima wird ein hübsches Indie-Action-RPG, in dem euer Held eine Armee von Helfern anführt, um die Welt zu retten. Ganz knapp gesagt: Als hätten Overlord und Diablo gemeinsam ein Kind gezeugt. Geheimtipp des Monats!

Masters of Anima - Gameplay Trailer Der Trailer zeigt euch erste Spielszenen aus dem Action-Adventure Masters of Anima für PC, PS4 und Xbox One.

Dark Rose Valkyrie (PC)

Auf der PS4 ist Dark Rose Valkyrie schon seit gut einem Jahr erhältlich. Im April kommt das Rollenspiel, hinter dem ehemalige Mitarbeiter der Tales-of-Reihe stecken, nun auch auf den PC. Aber worum geht es überhaupt? Die Menschheit schlägt sich mit den Auswirkungen eines abgestürzten Meteoriten namens Black Garnet herum. Allem voran hat der Flugkörper zum Ausbruch einer Krankheit geführt, die viele Menschen in Monster verwandelt.

Dark Rose Valkyrie - Opening Movie Trailer Hier könnt ihr euch vorab schonmal die Eröffnungssequenz des JRPGs Dark Rose Valkyrie zu Gemüte führen.

Extinction (PC, PS4, Xbox One)

Man nehme Attack on Titan und würze es mit einer Messerspitze World of WarCraft. Die Parallelen von Extinction zum Erfolgs-Anime und den zugehörigen Spielen sind gewaltig, aber nicht unbedingt schlecht. Wie wir in unserer Extinction Vorschau feststellen durften, findet der Titel seinen ganz eigenen Ansatz, um sich von den Vorbildern abzuheben. Der große Reiz im Kampf gegen die gigantischen Ravenii, die nach der Auslöschung der Menschheit trachten, liegt in der zufälligen Zusammenstellung der Riesen aus Verhalten, Zielen, Verteidigungs- und Angriffsmechanismen. Das macht Extinction eine ganze Ecke komplexer als Attack on Titan: Wings of Freedom und A.O.T. 2.

Extinction - Story Trailer In Extinction haben die Ravenii die Menschheit fast ausgelöscht. Jetzt müsst ihr zurückschlagen.

Auf der nächsten Seite: Die Spiele in der Woche vom 17. bis 23. April