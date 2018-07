Nintendo hat ja bereits zwei früheren Kult-Plattformen als Classic Mini Edition neu aufgelegt. Nach dem Erfolg dieser beiden Retro-Konsolen könnte nun womöglich auch ein GameCube Classic Mini auf dem Plan der Japaner stehen.

Kommt nach dem NES Classic Mini und dem SNES Classic Mini womöglich die nächste Retro-Konsole von Nintendo? Die Gerüchte mehren sich, dass die Japaner nun auch ein GameCube Classic Mini auf den Markt bringen könnten.

So berichtet Japanese Nintendo nun, dass das Unternehmen im fernen Osten gleich drei verschiedene Trademarks rund um die Kult-Konsole GameCube registriert hat. Diese beziehen sich ganz spezifisch auf Videospiel-Software und -Hardware, jedoch nicht auf Game-Merchandising.

Seit die neuen Trademarks publik wurden, mehren sich folglich die Spekulationen, wonach die Japaner mit der GameCube Classic Mini Edition eine weitere Retro-Konsole veröffentlichen könnten. Schließlich entpuppten sich auch die Miniatur-Versionen von NES und SNES als äußerst erfolgreich und so gefragt, dass die Nachfrage zwischenzeitlich nicht ansatzweise befriedigt werden konnte.

Auf der GameCube waren viele Klassiker zuhause, die auch heute noch einen Namen haben, darunter Beyond Good and Evil, Luigi's Mansion, Super Monkey Ball 2, Resident Evil 4 oder Metroid Prime. Nicht auszuschließen, dass diese ein Comeback feiern könnten. Sollte es tatsächlich soweit kommen, dann wird aber vermutlich noch einige Zeit ins Land gehen, bis die Retro-Plattform tatsächlich veröffentlicht wird. Schließlich registrierte Nintendo vor einem Jahr ein vergleichbares Trademark in Bezug auf das Nintendo 64 - und auf eine entsprechende Classic Edition warten wir heute noch. Gehen die Japaner weiter chronologisch vor, dass dürfte zunächst eine N64 Classic Mini Edition folgen.

Offiziell bestätigt sind seitens Nintendo bislang aber weder das N64 Classic Mini noch der GameCube Classic Mini. Wir halten euch zu diesem Gerücht natürlich auf dem Laufenden!