Der Bundesverband game konnte in Deutschland auch im abgelaufenen Sommermonat Juli zwei Awards für das Erreichen bestimmter Verkaufsmarken verleihen. Vor allen Dingen ein Shooter hat noch einmal zum Höhenflug angesetzt.

Ubisofts Ego-Shooter Far Cry 5 war ohnehin bereits erfolgreich unterwegs - und doch immer noch ist der Titel in Deutschland angesagt, obwohl der Release im März dieses Jahres doch schon einige Monate zurückliegt. Dennoch vermochte das Open-World-Spiel nun, eine wichtige Verkaufsmarke in Deutschland zu nehmen.

Wie der Bundesverband game jetzt nämlich bestätigte, verkaufte sich Far Cry 5 über die Plattformen PC, PS4 und Xbox One hinweg allein in der Bundesrepublik mehr als 500.000 Mal! Damit bekommt der im Herzen von Montana in den USA angesiedelte Shooter den game Sales Award Sonderpreis spendiert.

Den Gold-Award für 100.000 verkaufte Exemplare auf einer einzelnen Plattform konnte indes mit Detroit: Beome Human ein neues Spiel abräumen. Der neueste Streich der Heavy-Rain-Macher konnte als Exklusivtitel diese Marke auf der PlayStation 4 knacken.

Unseren Far Cry 5 Test könnt ihr hier noch einmal nachlesen, das Detroit: Become Human Review gibt es indes hier.