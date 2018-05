Nach dem Zusammenschluss von BIU und GAME wird nun neuerdings ja der game Sales Award für die erfolgreichsten Titel in Deutschland vergeben. Dabei konnte der PS4-Blockbuster God of War im April abräumen.

Der nach der Fusion von BIU und GAME neu gegründete deutsche Spieleverband game hat die begehrten Sales Awards für den abgelaufenen Monat April verliehen. Zwei Titel konnten aufgrund ihrer Erfolge neue Marken knacken und sich die begehrten Auszeichnungen sichern.

Mit dabei ist unter anderem das PS4-exklusive Action-Epos God of War, das binnen weniger Tage im April bereits die Marke von über 100.000 Verkäufen allein in Deutschland durchbrochen hat und damit den game Sales Award in Gold erhält. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis auch der Platin-Award für 200.000 Verkäufe für das neueste Kratos-Abenteuer fällt. Unseren God of War Test könnt ihr bei Interesse hier noch einmal nachlesen.

Deutlich länger am Markt ist bereits der zweiter ausgezeichnete Titel, nämlich Mario Kart 8 Deluxe. Die Switch-Umsetzung des beliebten Fun-Racers hat nunmehr die Hürde von 500.000 verkauften Spielen durchbrochen und erhält damit nun den game Sales Award Sonderpreis für derart viele Verkäufe auf einer einzelnen Plattform. Herzlichen Glückwunsch an beide Spiele!