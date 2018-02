Behaviour werkelt an neuem Strategiespiel!

Game of Thrones

"Game of Thrones" ist DAS Serien-Phänomen schlechthin, doch Fans der TV-Reihe aus dem Hause HBO müssen sich erstmal bis 2019 gedulden, ehe die finale achte Staffel ausgestrahlt wird. Da kommt die Nachricht von einem neuen Strategiespiel dann doch gerade recht.

Anhänger der TV-Serie "Game of Thrones" basierend auf George R.R. Martins "Das Lied von Eis und Feuer" dürfen sich auf eine weitere Spielumsetzung freuen. Behaviour Interactive und der chinesische Entwickler GAEA haben einen entsprechenden Deal mit dem TV-Sender HBO abgeschlossen. Ziel der Vereinbarung ist es, ein neues Strategiespiel zur Serie auf den Markt zu bringen.

Nach dem Erfolg von Game of Thrones: Conquest wenig überraschend: Auch beim neuen Strategiespiel wird es sich wieder um einen Titel für mobile Geräte, also die Plattformen iOS und Android handeln. Es soll sich um ein Free-to-Play-Spiel handeln, das für den globalen Markt entwickelt wird. Auch wenn ein chinesischer Entwickler involviert ist, so bleibt der Titel damit wohl kaum nur dem chinesischen Markt vorbehalten.

Die involvierten Entwickler seien laut Remi Racine, CEO und Executive Producer bei Behaviour Interactive, passionierte Fans der Reihe und freuen sich daher besonders auf die neue Umsetzung. Das Strategiespiel soll das Setting der TV-Serie detailgetreu aufnehmen und euch dazu verführen, regelmäßig in die Welt von Westeros einzutauchen. HBO hingegen freut sich, Fans von "Game of Thrones" ein weiteres Medium an die Hand geben zu können, das Franchise zu genießen.

Weitere Details, was uns spielerisch konkret erwartet und bis wann mit einer Veröffentlichung zu rechnen sein wird, sind aber noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden!