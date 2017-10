Die HBO-Serie "Game of Thrones" ist mittlerweile ja zum absoluten Massenphänomen geworden. Kein Wunder also, dass auch im Spielebereich immer mehr Entwickler auf den Zug aufspringen wollen. Ein neuer Titel steht nun mit Game of Thrones: Conquest unmittelbar in den Startlöchern.

Warner Bros. Interactive Entertainment hat sich mit HBO Global Licensing zusammen getan, um mit Game of Thrones: Conquest ein neues Mobile-Spiel rund um die Erfolgsserie basierend auf den Romanen "Das Lied von Eis und Feuer" von George R.R. Martin zu veröffentlichen. Heute wurde nun das Release-Datum bestätigt.

Serienjunkies und Fans des Franchise müssen gar nicht mehr lange werden, denn Game of Thrones: Conquest soll bereits ab dem 19. Oktober 2017 via App Store für iOS und Google Play für Android erhältlich sein. Dabei handelt es sich um ein Online-Strategiespiel, in dem ihr eure Häuser herrschen lassen könnt, wie es euch beliebt. Für die Entwicklung zeichnet das Studio Turbine verantwortlich.

Im Titel baut ihr mächtige Armeen für Kämpfe gegen Rivalen auf, während ihr eure eigenen kleinen Räte anweist, Gegner von innen heraus zu sabotieren. Schließlich ist Westeros bekanntermaßen nicht gerade einfach zu erobern. In PvP-Schlachten müsst ihr gegen andere Häuser antreten und euch verteidigen; auch strategische Bündnisse sind notwendig, um über die Sieben Königslande zu herrschen.