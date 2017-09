Bereits seit einiger Zeit ist Furi für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Wer daher schon Nachschub in Form eines Nachfolgers herbei sehnt, wird nun aber enttäuscht sein.

Die Kollegen von DualShockers hatten unlängst die Möglichkeit mit Emeric Thoa zu sprechen, Gründer und Creative Director beim Entwicklerstudio The Game Bakers. Dieser offenbarte dabei, dass es definitiv kein Sequel zum bereits veröffentlichten Furi für PC, PS4 und Xbox One geben wird.

Laut Thoa sei das Spiel schon von Anfang an als eigenständiges, einzelnes Spiel geplant gewesen und "dabei wird es auch bleiben". Thoa weiter: "Die Handlung, das Spieluniversum, alles war eigenständig geplant und wir kein Sequel erhalten. Wir müssen stark sein und bei diesem Plan bleiben. Als Entwickler müssen wir weiter versuchen, die Leute zu überraschen."

Fur war im vergangenen Sommer für PS4 und PC veröffentlicht worden, später im Jahr folgte auch die Xbox-One-Version. Immerhin wurde das Spiel seither über drei Millionen Mal heruntergeladen, so dass ein Sequel aus diesem Grund durchaus denkbar gewesen wäre. Womit The Game Bakers stattdessen die Spieler überraschen will, bleibt abzuwarten.