Erscheint auch für Xbox One

Seit Juli ist Furi für PC und PS4 erhältlich, nun kommt auch Microsofts aktuelle Heimkonsole Xbox One in den Genuss des Spiels.

Furi war einst Teil des PlayStation-Plus-Line-ups bei Sony und wurde zeitgleich im Juli für den PC veröffentlicht, Xbox-One-Gamer gingen bis dato aber leer aus. Wie Entwickler The Game Bakers nun bestätigte, wird der Titel nun aber doch auch für Microsofts Plattform umgesetzt.

Aktuell arbeite man bereits an einer entsprechenden Portierung, heißt es in der Ankündigung. Diese werde sogar einige exklusive Inhalte und einen neuen Boss beinhalten. Zur Identität des neuen Gegners schweigt man sich bislang aber aus. Der Titel gilt im Übrigen als einer der Überraschungstitel in diesem Jahr, ein konkreter Xbox-One-Termin steht zunächst aber aus.