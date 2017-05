Der Titel Furi wird physische Sammler-Editionen für PlayStation 4 und PC erhalten. Neben dem Spiel sind auch einige Extras enthalten.

Das im letzten Sommer veröffentlichte Furi wird physische Sammler-Editionen erhalten. Wie das Entwicklerstudio The Game Bakers mitteilt, erscheint eine Collector's Edition für den PC und für die PlayStation 4. In der Übersicht findet ihr die Inhalte beider Versionen, die in Kooperation mit Limited Run Games und IndieBox produziert werden.

Furi Definitive Edition - PC

Hauptspiel + DLC

Soundtrack

24-seitige Anleitung

Sticker

Artwork-Karte

Furi Definitive Edition - PS4

Hauptspiel + DLC

Soundtrack

Die PS4-Version wird auf 5.000 Exemplare limitiert sein und im Juni erscheinen. Sowohl die PC-Fassung als auch die Version für Sony's Konsole sind für 30 Euro erhältlich.