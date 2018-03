Wenn nach This War of Mine noch Zweifel bestanden, ist spätestens jetzt Schluss damit: Meiner Meinung nach wissen die Jungs und Mädels bei 11 bit ganz genau, was sie da tun. Alles in Frostpunk hat Hand und Fuß. Trotz dystopischer Stimmung und Steampunk-Elementen bleibt die Gesellschaftssimulation bodenständig. Das Szenario ist unverbraucht und bekommt durch die rustikale Technologie einen ganz besonderen Charme. Zur Handlung kann ich nicht viel sagen. Diesbezüglich erhoffe ich mir ein bisschen mehr als eine simple Erklärung, wie es zu der Eiszeit kam.

Auch wenn Frostpunk klar eine Aufbausimulation ist, die Mikromanagementfetischisten die nötigen Werkzeuge an die Hand gibt, steht ganz klar die Ausformung der Gesellschaft im Fokus. Was für eine Art von Herrscher möchte ich sein? Im Herumprobieren mit den Konsequenzen sehe ich persönlich den großen Reiz dieses ungewöhnlichen Spiels.

