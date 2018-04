Am 24. April 2018 erscheint Frostpunk für den PC. Dabei handelt es sich um das bislang größte Spiel der Macher des Indie-Erfolgstitels This War of Mine, den 11 bit studios. Im Rahmen der PAX East gab es nun Neuigkeiten zu einer Konsolenversion.

Bislang ist das vielversprechende Frostpunk ja ausschließlich für den PC offiziell angekündigt gewesen, doch im Rahmen der PAX East machten die Macher der 11 bit studios nun auch Interessierten auf Konsolen Hoffnung. So bestätigte Senior Marketing Manager Karol Zajaczkowski, dass das Team bereits an einer solchen Umsetzung arbeite.

Das Studio "arbeitet im Augenblick an der Konsolenversion", so Zajazckowksi, der darüber hinaus aber noch keine genauere Release-Angabe außer "bis zum Ende des Jahres" machen wollte. Es sieht damit aber gut aus, was 2018 betrifft.

Der Tatsache, dass das Spiel grundsätzlich besser für das Spielen mit Maus und Tastatur geeignet ist, will man auf Konsolen natürlich Rechnung tragen, indem man die Steuerung anpasst und speziell für diese Plattformen optimiert. Man wolle zu 100 Prozent sicherstellen, dass die Spieler auf Heimkonsolen mit den Herausforderungen des Titels klar kommen können.

Aktuell sind offensichtlich Versionen für PS4 und Xbox One geplant, spezifische Details zu den Plattformen wolle man aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Was die Switch betrifft, so sei man sich laut Zajaczkowski noch unsicher, auch was die unterschiedlichen Hardware-Kapazitäten betreffe. Das Studio wolle aber noch ergründen, ob es möglich sei, das Spiel in der nötigen Qualität auf der Switch zum Laufen zu bringen. Eine höhere Priorität genießen jedoch die Versionen für PS4 und Xbox One.

Unser Frostpunk Preview könnt ihr hier nachlesen.