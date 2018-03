11 bit Studios, die Macher von This War of Mine, haben heute ihr neues Spiele namens Frostpunk mit einem Teaser-Trailer angekündigt.

Die Macher hinter dem Spiel This War of Mine arbeiten an einem neuen Titel, welcher auf den Namen Frostpunk hören wird. Bislang halten sich die Entwickler der 11 bit Studios mit Informationen zurück. Wir wissen nur, dass es um eine Gruppe von Leuten gehen wird, die in einer zugefrorenen Welt zu überleben versuchen. Dazu verwenden sie eine spezielle Dampf-Technologie (engl. Steam), was auch gleichzeitig zum Namen des Spiels in Anlehnung an Steampunk passt.

Frostpunk soll laut den Machern ein sehr ernstes Spiel werden und die Realität auf eine neue Art und Weise darstellen. Es soll zeigen, wozu Menschen in der Lage sind, wenn sie an ihre Grenzen stoßen und um jeden Preis überleben wollen. Der Titel soll strategische Elemente enthalten und von Emotionen vorangetrieben werden. Bislang ist noch nicht bekannt, für welche Plattformen Frostpunk erscheinen soll. Als Veröffentlichungstermin wird das Jahr 2017 genannt. Weitere Infos sollen schon bald bekanntgegeben werden.