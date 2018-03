Kurzinfo

'Frontlines: Fuel of War' will einige frische Ideen aufs Schlachtfeld bringen. Ferngesteuerte Minipanzer- und Hubschrauber, Gunships am Himmel und mobile Standmörser. Optisch geizt das Spiel nicht mit Reizen, denn endlich darf die Umgebung in Schutt und Asche gelegt werden, um dem Feind die Deckung zu demolieren. Panzer, Truppentransporter und Hubschrauber gehören ohnehin zum guten Ton.