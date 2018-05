So soll der neue Titel der Dark-Souls-Macher werden

Shadows Die Twice

Gerüchteweise soll ja das neue Spiel der Dark-Souls-Macher von From Software namens Shadows Die Twice groß auf der E3 vertreten sein. Im Vorfeld sind nun mutmaßlich erste Details publik geworden.

Vor einigen Monaten hat From Software einen ersten Teaser zum kommenden neuen Spiel veröffentlicht, das mit der Phrase "Shadows Die Twice" endete. Noch ist unklar, ob es sich dabei um den Namen des Spiels handeln wird, viele potentielle weitere Details sind nun aber anhand eines Leaks via 4chan womöglich vorab publik geworden.

Demnach soll der neue Titel von From Software in Sachen Gameplay und Atmosphäre durchaus mit Dark Souls vergleichbar sein, sich aber dennoch deutlicher von der erfolgreichen Actionreihe unterscheiden. Das neue Action-RPG soll nämlich "deutlich offener" ausfallen was die Spielwelt betrifft und soll zudem "nicht über ein klares Level- und Boss-Design" verfügen. Gleichzeitig soll die Geschichte des Spiels direkter erzählt werden.

Sollte sich der Leak als wahr erweisen, dann bezieht der neue Teil außerdem seine Inspiration auch aus Bloodborne und dem früheren PS2-Titel Kuon von From Software. Das Gameplay soll insoweit vergleichbar ausfallen, aber brutaler sein. Weiter heißt es, dass es verschiedene Fertigkeiten mit unterschiedlichen Nahkampfangriffen, Passivfähigkeiten und Magie geben wird; gleichzeitig soll es aber auch keine ausufernden Skill-Trees geben. Auch Anleihen von Blizzards Diablo-Reihe soll es bei den Angriffsformen geben.

Handlungstechnisch soll es um einen alten Kult gehen, die Farmer seit Hunderten von Jahren für dunkle Rituale missbrauchen. Die Sekte fürchtet sich vom Ende der Welt und opfert daher Leute auf dem sogenannten "Shrine of Blood". Auch Experimente werden durchgeführt, so dass ihr auf viele daraus resultierende Kreaturen treffen sollt. Spieler sollen eine Person am Rande des Todes übernehmen, die von einem mysteriösen Anführer gerettet wird. Die Hauptfigur soll fortan ein neues Gesicht verpasst bekommen sowie statt des fehlenden Armes ein "multifunktionales Gerät", das als Prothese mit verschiedenen Fertigkeiten im Spielverlauf aufwarten soll.

Der Dark-Fantasy-Titel soll sich in Sachen Setting am alten Japan orientieren; neben abgelegenen Orten soll es auch im Spielverlauf eine größere Stadt zu erkunden geben. Auch wenn die Spielwelt offener ausfällt, so soll euch aber nicht gerade ein neues Skyrim erwarten. Und auch PvP-Elemente sollen schlussendlich enthalten sein.

Ob sich die Spekulationen um Shadows Die Twice so bestätigen, bleibt abzuwarten. Die E3 2018 dürfte diesbezüglich Aufschluss geben.