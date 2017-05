Mit Dark Souls 3 beendete From Software erstmal die grandiose Hardcore-RPG-Reihe, die viele Fans begeistern konnte. Aktuell rechnen Spieler mit einer Ankündigung von Bloodborne 2 auf der diesjährigen E3 in Los Angeles. Die Hinweise deuten aber auf eine komplett neue IP hin.

Die E3 steht vor der Tür und so langsam kommen die ersten Gerüchte über Neuankündigungen im Internet auf. Laut einem Nutzer auf Reddit soll es dieses Jahr keine Ankündigung von Bloodborne 2 geben, wie viele bereits vermutet haben. Stattdessen kommt From Software mit einer komplett neuen IP um die Ecke, die auf den Namen Phantom Wail hören soll.

Das Setting des neuen Spiels soll an die alten Azteken oder Maya erinnern und statt der bisher bekannten Move-Sets unterschiedlicher Waffen eher ein Martial-Arts-Stil mitbringen. Das heißt, das Spieler ihren Kampfstil persönlich entwickeln können. Das funktioniert womöglich über eine Art Skill-Tree wie im Hardcore-RPG-Ableger Nioh. Bei dem Titel könnte es sich durchaus um das Souls-like-Fantasy-Spiel handeln, von dem der Präsident des Studios, Hidetaka Miyazaki, in einem Interview berichtet hat.

Die hattens richtig drauf: Die coolsten Bosse in Souls und Bloodborne!

Zudem heißt es auf Reddit, dass die neue IP wieder in Zusammenarbeit mit Sony Japan entsteht, was bedeuten würde, dass der Titel exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen würde. Auch, wenn der Leak einem akkuraten Leaker zugesprochen wird, ist das Gerücht mit Vorsicht zu genießen. In zwei Wochen, wenn die E3 in Los Angeles startet, werden wir mehr wissen.