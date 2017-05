Friday the 13th: The Game

Während die meisten Spieler bereits Ende des Monats Friday the 13th: The Game zocken dürfen, scheint der deutsche Markt vorerst leer auszugehen.

Nachdem es bereits im Jahr 2015 erscheinen sollte, wird Friday the 13th: The Game am 26. Mai den Weg in die Händlerregale finden. Jedoch scheint Deutschland vorerst nicht mit einem Release bedacht zu werden. Während der Titel bereits vor zwei Wochen eine PEGI-Einstufung Freigabe erhalten hat, soll sich die USK dagegen gestellt haben.

So soll die USK im ersten Prüfverfahren die Freigabe verweigert haben. Nachdem der Entwickler danach in Berufung gegangen ist, sollte die Freigabe bewilligt werden, jedoch hat sich eine Landesregierung dagegen gesträubt. Daher soll man sich nun dazu genötigt fühlen in die dritte und letzte Instanz, das Appellationsverfahren, zu ziehen. Da die Entscheidung dazu erst in den kommenden Wochen fallen wird, kann man davon ausgehen, dass das Spiel nicht pünktlich bei uns erscheint.