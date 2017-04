Friday the 13th: The Game

Gun Media hat den Termin für die Veröffentlichung von Friday the 13th: The Game bekanntgegeben. Ab Mai geht Horror-Film-Ikone Jason Voorhees auf PlayStation 4, Xbox One und dem PC auf die Jagd.

Ursprünglich sollte Friday the 13th: The Game bereits im Herbst 2016 erscheinen, wurde aber aufgrund der Umsetzung einiger Fan-Wünsche auf Anfang 2017 verschoben. Nun steht der Termin für die Veröffentlichung des Action-Horrorspiels zur Kult-Filmreihe fest. Nach mehreren Jahren in Entwicklung erscheint Friday the 13th: The Game am 26. Mai 2017. Entwickelt wird das Spiel von Gun Media und IllFonic.

Zu Beginn wird ausschließlich der Mehrspieler-Modus zur Verfügung stehen. In diesem macht ein Spieler als Jason Voorhees Jagd auf sieben Camper, die versuchen dem Hockeymaske tragenden Serienkiller zu entkommen. Als Karten stehen Camp Crystal Lake, Higgins Haven und Packanack Lodge zur Verfügung. Die von den Fans geforderte Singleplayer-Kampagne soll, genauso wie die KI-Bots, im Sommer 2017 als kostenloses Update nachgeliefert werden.

Das über Kickstarter finanzierte Spiel wurde anfangs von Entwickler IllFonic unter dem Titel Slash Vol. 1: Summer Camp gestartet. Später stieß der Regisseur von Friday the 13th, Sean S. Cunningham, mit Entwickler Gun Media und der Lizenz für die Filmreihe hinzu.

Passend zur Bekanntgabe des Erscheinungstermins von Friday the 13th: The Game, wurde der unten eingebundene neue Trailer zum Horror-Actionspiel veröffentlicht.