Friday the 13th: The Game

Nachdem der Launch von Friday the 13th: The Game von vielen Pannen begleitet wurde, möchte sich Gun Media mit gratis Inhalten bei euch entschuldigen.

Nachdem Friday the 13th: The Game im vergangenen Monat auf den Markt gekommen ist, hat sich abgezeichnet, dass die Entwickler mit dem Ansturm an Spielern überfordert gewesen sind. So gab es beispielsweise einige Serverprobleme, die dafür sorgten, dass das Spiel beinahe unspielbar war. Um sich für die Geduld der allmählich erzürnten Spieler zu bedanken, haben die verantwortlichen Entwickler neue Inhalte angekündigt.

So werdet ihr mit Retro Jason, neuer Musik von Mitch Murder, zusätzlicher Kleidung für die Betreuer und 13000 Anpassungspunkte erhalten. Außerdem wurde angekündigt, dass es vom 23. bis zum 25. Juni ein Double-XP-Wochenende geben wird.