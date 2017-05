Jetzt doch: So darf der Titel in Deutschland erscheinen

Nachdem sich die USK anfangs quer gestellt hatte und Friday the 13th: The Game keine Freigabe erteilen wollte, hat man sich im zweiten Prüfverfahren nun doch anders entschieden. Der Titel erscheint auch in Deutschland komplett ungeschnitten mit einer Freigabe ab 18 Jahren.

Erst gestern berichteten wir darüber, dass der deutsche Markt bei der Veröffentlichung von Friday the 13th: The Game leer ausgehen könnte. Grund dafür war die Verweigerung der USK, dem brutalen Action-Titel eine USK-Einstufung zu geben. Ohne diese hätte das Spiel in Deutschland nicht ohne Weiteres erscheinen können.

Jetzt meldete sich der Entwickler Gun Media via Twitter erneut zu Wort und hatte gute Neuigkeiten für alle Spieler in Deutschland, die dem Release entgegenfiebern. Die USK hat Friday the 13th im zweiten Prüfverfahren eine Altersfreigabe von 18 Jahren eingeräumt und es kommt noch besser: Laut dem Entwickler erscheint der Titel auch bei uns komplett ungeschnitten. Damit sollte einer Veröffentlichung am 26. Mai nichts mehr im Wege stehen.