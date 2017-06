Friday the 13th: The Game

Friday the 13th: The Game für die PS4-Version hat ein Update spendiert. Im Fokus: Eine gerade für ein Multiplayer-Spiel gessentielle Optimierung.

Seit einigen Tagen könnt ihr in Friday the 13th: The Game als Jason unschuldige Teenies um die Ecke bringen. Jedoch lief der Release des Spiels nicht ohne Probleme. Vor allem das Match-Making macht vielen Spielern einen Strich durch die Rechnung. Doch nun haben die verantwortlichen Entwickler einen Patch veröffentlicht.

Dieser ist vorerst nur für die PlayStation 4 veröffentlicht wurden und konzentriert sich hauptsächlich darauf, das Matchmaking zu verbessern. So soll die Geschwindigkeit des Prozesseses um das Sechsfache verbessert worden sein. Außerdem wurden viele kleinere Fehler behoben.

Im Laufe der Woche soll das Update auch für die Xbox One erscheinen. Eine komplette Liste der Änderungen könnt ihr unter unserem Quelllink entnehmen.