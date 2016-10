Friday the 13th: The Game

Die Wünsche der Fans wurden erhört: Es wird im neuen Friday the 13th: The Game auch einen Singleplayer-Modus geben. Dafür erfolgt der Release aber auch nicht mehr in diesem Jahr.

Ursprünglich für Herbst 2016 eingeplant, wird Friday the 13th: The Game nun doch erst 2017 auf den Markt kommen. Das haben die Macher von Gun Media und IllFonic nun bekanntgegeben. Der Release sei für Anfang des kommende Jahres geplant, einen konkreteren Termin gab man aber zunächst nicht preis.

Das hat auch einen Grund: Die zusätzliche Zeit werden die Macher nutzen, um die von Fans eingeforderte Singleplayer-Kampagne im Spiel unterzubringen. Auch andere Wünsche aus der Community werden umgesetzt, beispielsweise KI-kontrollierte Bots, Tommy Jarvis aus den Filmen "Friday the 13th: The Final Chapter", "A New Beginning" und "Jason Lives" als spielbarer Charakter oder Crystal Lake's Packanack Lodge als spielbare Karte.

Immerhin wird es Ende des Jahres noch eine Beta des per Kickstarter finanzierten Titels geben. Anfang 2017 gibt es dann den Multiplayer-Release des Spiels mit Tommy Jarvis und der Packanack Lodge als dritte spielbare Karte. Im Sommer 2017 kommt dann der Singleplayer-Inhalt samt den KI-Bots.