Fox n Forests erscheint im nächsten Monat für verschiedene Plattformen. Die Entwickler von Bonus Level Entertainment und Publisher EuroVideo haben jetzt einen Termin verkündet.

Der Publisher EuroVideo und die Entwickler von Bonus Level Entertainment haben den Veröffentlichungstermin von Fox n Forests bekanntgegeben. Der 2D-Action-Plattformer kommt im klassischen 16-Bit-Stil daher und wurde erfolgreich via Kickstarter finanziert. Inspiriert wurde der Titel von Spielen wie Super Ghouls 'n' Ghosts, Wonder Boy in Monster World, ActRaiser 2 sowie der Castlevania- und Zelda-Reihe. Ihr spielt einen Fuchs namens Rick und als besondere Fähigkeit könnt ihr die Jahreszeiten verändern. Dadurch befindet ihr euch in einer anderen Umgebung wieder und könnt neue Stellen in den Levels erreichen. Mit eurer magischen Armbrust bekämpft ihr außerdem riesige Bossgegner.

Fox n Forests erscheint am 17. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac und Linux. Derzeit ist der Titel nur für eine digitale Veröffentlichung geplant.