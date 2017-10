Lootboxen und das VIP-System sind zwei empfindliche Themen bei den Forza-Motorsport-7-Fans. Zumindest eines davon wird sich ändern.

Forza Motorsport 7 hatte keinen besonders reibungslosen Start. Wegen seiner Lootboxen und dem neuen VIP-System hagelte es für den Racer Kritik. Das ist Entwickler Turn 10 nicht entgangen, weswegen sich das Studio in einem offenen Brief bei allen Käufern entschuldigte. Darüber hinaus wurde das Schreiben zum Anlass genommen, eine Überarbeitung des VIP-Systems anzukündigen.

Früher war es so, dass Spieler durch das VIP-System am Ende jedes Rennens 100 Prozent mehr Credits erhalten haben. In Forza Motorsport 7 ist dieser Bonus auf 25 Rennen limitiert. Diese Änderung wurde weder von Microsoft, noch von Turn 10 im Vorfeld kommuniziert. Eine entsprächende Änderung der Beschreibung im Windows- und Xbox-Store wurde inzwischen vorgenommen. Als Wiedergutmachung erhalten alle VIP-Spieler nun diese vier Fahrzeuge im Spiel gratis:

2016 Jaguar F-TYPE Project 7 Forza Edition

2017 Chevrolet Camaro ZL1 Forza Edition

2017 Acura NSX Forza Edition

2010 Maserati Gran Turismo S Forza Edition

Des Weiteren winken eine Million Credits, um sie zum Kauf von Fahrzeugen oder Lootboxen verwenden zu können. Mit einem der kommenden Updates sollen VIP-Spieler auch wieder so behandelt werden, wie in Forza Motorsport 6. Für wann dieses Update eingeplant ist, ist allerdings noch nicht bekannt. In unserem Forza Motorsport 7 Test erfahrt ihr, ob ihr euch den Racer trotzdem ins Haus holen solltet.