Ab dem 03. Oktober 2017 soll Forza Motorsport 7 auf der Xbox One und auf dem PC für Furore sorgen. Allerdings werden Spieler zunächst einen riesigen Day-One-Patch herunterladen müssen - und bekommen dann dennoch noch nicht alle Features an die Hand.

Wer Forza Motorsport 7 für die Xbox One erwerben will, der sollte noch Einiges an Zeit einplanen, bevor er durchstartet. Wie die Turn 10 Studios nun bestätigten, wird es zum Release nälmich einen satte 50 GB schweren Day-One-Patch geben.

In einer Stellungnahme heißt es, dass Forza Motorsport 7 das bislang größte der Reihe sein wird. Immerhin wird es ja mehr als 700 Fahrzeuge und 32 Strecken geben - und auch der Karrieremodus im Forza Driver's Cup wird es in sich haben. Das Rennspiel bringe es daher insgesamt auf 95 GB Speicherplatz, wovon 45 GB auf der Disc sind; die restliche Datenmenge muss erst per Download durch die Leitung gejagt werden. Immerhin: Der Download soll bereits ab dem 29. September zur Verfügung stehen, so dass ihr vorsorgen könnt.

Forza Motorsport 7 wird zwar auch bereits von der Disc spielbar sein, es gibt aber Spielinhalte wie zum Beispiel die Unlocks im Driver's Club, die erst nach dem Download des Updates zugänglich sein werden. Wer aber die neuen kompetitiven und Showcase-Events, neue Trophäen und Driver-Gear-Rewards erhalten möchte, kommt um den Download nicht herum.

Auch nach der Installation des Updates werden aber noch nicht alle Features vom Start weg verfügbar sein. Während ein Großteil der Features vertreten sein wird, gehen andere wie das Auktionshaus oder auch das League-Play erst zu einem späteren Zeitpunkt nach dem eigentlichen Launch online. Auch die #Forzathon-Events folgen erst später. Diese Features werden im Menü mit "Coming Soon" markiert sein.

Das Update für die Xbox One X soll indes pünktlich zum 07. November 2017 veröffentlicht werden und dann "natives 4K bei soliden 60 FPS" für Käufer der neuen Konsole ermöglichen.